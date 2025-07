Iron Maiden en tête d'affiche, un focus sur les rythmes caribéens et les présences contestées du rappeur Freeze Corleone et du groupe nord-irlandais Kneecap: les Eurockéennes de Belfort s'ouvrent jeudi pour quatre jours intenses.

Le bassiste du groupe de heavy metal britannique Iron Maiden, Steve Harris, se produit à Santiago, au Chili, le 27 novembre 2024. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«On s'approche d'une grande affluence cette année avec entre 115'000 et 120'000 billets vendus, ce qui est très bien dans le climat général des grands festivals», savoure Jean-Paul Roland, directeur du festival.

L'année passée, 127'500 spectateurs étaient venus voir David Guetta and co lors de la 34e édition.

Et pour la 35e, une fois n'est pas coutume, la tête d'affiche ne sera pas sur scène en clôture dimanche soir, mais dès l'ouverture jeudi, avec le groupe mythique britannique Iron Maiden. «On est le seul festival en France à les avoir, et il n'y a pas beaucoup de festivals dans leur tournée mondiale», souligne Jean-Paul Roland. «Le fait qu'ils viennent aux Eurocks, c'est quand même une reconnaissance. On a fait un gros coup».

Pour le festival belfortain, accueillir cette machine de guerre scénique représente un défi technique sans précédent: «On aura le plus gros écran qu'on n'ait jamais eu! Quelque chose d'encore supérieur à Daft Punk ou Depeche Mode», promet le directeur. «Leur force, c'est d'être tradi-moderne avec des éléments de show en hyper réalisme».

«C'est la première fois qu'il y a des techniciens qui arrivent dès le mardi pour un show le jeudi», note encore le directeur du festival, soulignant le coût que représentent ces quelque 50 techniciens supplémentaires.

Philippe Katerine et Serge Gainsbourg

Mais d'une manière générale, face à la hausse des coûts – cachets, assurances -, les Eurockéennes tiennent bon: «On a réussi jusqu'à maintenant, à avoir les moyens de nos ambitions. Les aides des collectivités n'ont pas baissé, notamment celle de la région Bourgogne-Franche-Comté».

Parmi la cinquantaine de concerts, les Eurocks proposent comme chaque année un éclairage culturel sur des genres musicaux en pleine expansion. Après le shatta, place au bouyon, un autre style caribéen en vogue incarné par Holly'G et Totally Spice's. «C'est un voyage musical qui nous tient à coeur», explique Jean-Paul Roland. «L'idée du festival, c'est aussi de s'ouvrir à de nouvelles cultures».

Et les Eurocks misent aussi sur des talents hexagonaux: «On a une belle édition du côté des artistes français. En allant de Clara Luciani à SDM, ou Philippe Katerine», en pleine lumière depuis sa performance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques l'an dernier, énumère le directeur.

Acid Arab proposera un set méditerranéen et la Comédie-Française sera également présente avec un hommage à Serge Gainsbourg, «la première fois que des gens du théâtre viennent faire quelque chose chez nous».

Côté électro, DJ Snake, Justice ou Bicep assureront le show. «Pour Justice, le New York Times a dit que c'était le plus gros live qu'on pouvait voir actuellement», glisse le directeur.

Réputation sulfureuse

En revanche deux annulations sont à déplorer, celles d'Uncle Waffles et d'Ultra Vomit. En remplacement, le rappeur Freeze Corleone a été annoncé, ce qui n'est pas sans faire grincer quelques dents.

Le rappeur est en effet régulièrement accusé d'antisémitisme et d'homophobie, et s'il n'a jamais été condamné pour ses textes, plusieurs de ses concerts ont déjà été annulés. Après des réactions d'un député RN du Territoire de Belfort ou du Conseil départemental, la préfecture a déclenché une procédure contradictoire pour interdire sa prestation.

Une incertitude plane donc sur son concert, prévu dimanche à 19h00, les organisateurs s'en remettant à une éventuelle décision de la préfecture.

De la même manière les Irlandais de Kneecap, attendus dimanche soir, arrivent auréolés d'une réputation sulfureuse. L'un des trois membres a été inculpé en Grande-Bretagne d'"infraction terroriste» pour avoir arboré en concert un drapeau du Hezbollah et leur show au festival de Glastonbury le week-end passé a fait scandale outre-Manche puisque les artistes ont notamment accusé Israël d'être un Etat «criminel de guerre».

Par ailleurs, l'engagement écologique du festival se poursuit avec un projet de «camping green total», avec toilettes sèches, tri des déchets et meilleure gestion des flux. Un dossier sera déposé à la rentrée.