Jean-Marc Richard:  «Ce sera mon dernier commentaire de l'Eurovision»

Le thé est fumant sur la table de la Maison des générations à Berne. La pause est bienvenue pour Jean-Marc Richard, qui fonce à 100 à l'heure depuis le début de l'année dans la perspective de l'Eurovision à Bâle. Commenter le concours en Suisse après une victoire de notre pays, c'était «inespéré», reconnaît-il. Et s'il restera impliqué dans le concours en faisant partie de la délégation suisse, il raccrochera néanmoins le micro après cette édition particulière. Rencontre.

Jean-Marc Richard va commenter son dernier concours Eurovision... en Suisse, comme il en rêvait. VP

Le 17 mai prochain à Bâle, Jean-Marc Richard assurera le commentaire de la finale de l'Eurovision à domicile, pour la première fois... en 33 ans de service! Et ce sera aussi une fin en apothéose, puisqu'il a décidé de s'arrêter là en tant que commentateur de l'événement. Mais en grand passionné de musique qu'il est, il n'abandonnera pas le concours. Pour blue News, il évoque cette aventure «incroyable», comme il aime à la qualifier.

Vous rêviez de cette édition «à domicile»?

C'est quand même génial de pouvoir dire: «Bonjour, bienvenue en Suisse» après un certain nombre d'années. On m'a demandé de présenter le show, mais franchement ça ne m'intéresse pas: tout est écrit, par d'autres, en général. Ce que j'aime, c'est faire le commentaire: on a beaucoup plus de liberté.

«Il y a encore quelques années, personne ne voulait commenter ce concours»

Je ne savais pas encore que ce serait mon dernier commentaire de l'Eurovision. Je n'y avais pas encore réfléchi. Mais pour moi, ce n'est pas si important, parce qu'on ne sait jamais: en restant dans la délégation, peut-être qu'un jour, ils vont me demander de venir comme expert, ou quelque chose comme ça.

Donc déjà rien que ça: je savais que je voulais faire le commentaire. Ensuite d'être chez soi avec tous mes collègues commentateurs qui étaient pleins de joie pour nous quand on a gagné... Il y a encore quelques années, personne ne voulait commenter ce concours. Dans mes collègues, je proposais à des gens, personne ne voulait.

Aujourd'hui tout le monde a envie de le faire, je trouve que c'est vachement bien. Ça veut dire qu'on a réussi à créer quelque chose. Et Nicolas Tanner, qui est quand même l'expert de l'Eurovision, restera avec le nouveau commentateur ou la nouvelle commentatrice: je trouve ça super.

Un mot sur votre émotion lors de la victoire de Nemo l'an dernier?

Tout est remonté à la surface. D'abord, il y avait l'attente et puis les galères qu'on a vécues. On a fait une bonne année en 1993, mais après il y a vraiment eu plus de bas que de hauts. Souvent, on attendait les votes des gens, on attendait des 12 points, on espérait une qualification. Et puis -c'est toujours pareil- tout d'un coup, la Suisse n'était pas qualifiée pour une demi-finale.

On a tellement attendu ce moment qui a duré, je ne sais pas, 40 secondes pas plus, où les deux présentatrices en rajoutent un peu sur: «Switzerland, vous avez gagné, combien de points ?»... Nous on sait qu'il faut qu'on entende «200» parce que si on entend «100» on risque de ne pas gagner. Donc voilà, ça remonte.

«À l'Eurovision, ça n'a aucun intérêt le discours intellectuel, parce qu'il y a une vraie communion»

Avec ça, il y a toute cette tension qu'on a eue sur toute la semaine, parce que Nemo était d'abord favori, puis après plus favori, et puis même de moins en moins favori. En plus, je pense que des bruits ont couru, prétendant qu'il n'avait pas gagné la demi-finale...

Mais on a commencé à se relâcher déjà avec les 12 points qui arrivaient. On n'avait plus de mots pour dire le nombre de 12 points qu'on avait. Et on s'est dit: «Si avec ce nombre-là, on ne gagne pas, on ne gagnera jamais».

À quoi doit-on s'attendre à Bâle?

Sur le moment, je me suis dit que ça allait être la folie et c'est bel et bien le cas! Je savais que quelle que soit la ville, en Suisse romande ou allemande, on n'aurait aucun problème à l'organiser. Parce qu'on est allé rechercher des gens qui ont les compétences, qui connaissent le concours depuis longtemps.

Pour la Suisse, c'est une opportunité incroyable. Je fais très confiance à ceux qui l'organisent et je suis très content que ce soit à Bâle et très heureux qu'il y ait autant de médias ou de gens qui s'y intéressent et qui reviennent un peu sur l'Eurovision.

«À mon avis, Zoë ne cherche même pas la victoire»

Il y a eu une tendance, pendant quelques années, à avoir des sociologues qui prenaient le pouvoir sur l'Eurovision, des gens qui avaient écrit des bouquins un peu sociologiques, c'était un discours intellectuel. Et en fait, à l'Eurovision, ça n'a aucun intérêt le discours intellectuel, parce qu'il y a une vraie communion. Et ça, on le verra à Bâle: les gens communient.

Il y a énormément de choses qui se passent en coulisses. L'équipe qui prépare en ce moment l'Eurovision, elle travaille avec la joie, dans la bonne humeur, on solutionne les problèmes, on ne s'encombre pas de problématiques particulières. Je dis que la Ville de Bâle a réussi à passer du «K» majuscule au «k» minuscule en gardant son identité, parce que le «K» de «Kultur» à Bâle, c'est très important. Mais en se souvenant quand même que le rock en Suisse, il est né à Bâle en 1956-57: ils se sont rappelés de ça.

Mais il faut aussi s'attendre à ce que ça soit plus compliqué maintenant pour la Suisse, parce qu'après une victoire, évidemment, il faut toujours être au même niveau les années d'après.

Vous faites partie de la délégation suisse, qui a choisi la chanson de Zoë Më parmi les 431 reçues pour représenter la Suisse: honnêtement, a-t-on une chance de gagner?

Pour moi, on ne pouvait pas faire mieux pour l'année où on a gagné. Ce n'est pas une chanson avec une prétention en particulier. C'est une chanson qui correspond parfaitement à l'artiste qui l'interprète. Et puis elle est complètement différente des autres. Après Nemo, faire un truc un peu joyeux, naïf, éthéré, je pense que c'est parfait. Et ça n'a aucune importance de savoir si on sera dans les 5, dans les 10, dans les 15.

«S'il sait bien se gérer, Nemo peut être un artiste majeur»

L'important c'est de montrer ce qu'on peut faire et comment on peut être dans le contraste. Et ça a été bien accueilli par les gens. On ne vient pas en disant: «On a gagné une fois, on est les meilleurs», ce que les Suédois font systématiquement. Ils risquent d'ailleurs de gagner à nouveau cette année...

Eurovision: Zoë Më inteprétera le titre «Voyage» à Bâle La Fribourgeoise Zoë Më interprétera la chanson «Voyage» lors du concours Eurovision de la chanson en mai prochain à Bâle. Son clip est désormais disponible sur Youtube et sur le site du concours. La Suisse présentera une composition moins audacieuse que lors de la précédente édition avec Nemo et son titre «The Code». «Voyage» est une ballade pop épurée portée par la voix de la chanteuse. Le titre est entièrement chanté en français. 10.03.2025

À mon avis, Zoë ne cherche même même pas la victoire. Elle veut juste chanter; ce n'est pas la première fois qu'elle présente une chanson.

D'ailleurs, que gagne le vainqueur de l'Eurovision?

Il ne gagne rien! Il y a le trophée et peut-être un peu d'argent, mais ce n'est rien du tout. Il gagne que c'est diffusé partout, que c'est une carrière internationale qui s'ouvre.

«Les Français en ont toujours tellement fait, mais tellement trop...»

Quand Nemo a gagné, il n'avait sûrement aucune idée de l'impact. Je pense que s'il sait bien se gérer, ça peut être un artiste majeur. Mais il faut être entouré par des gens qui vous protègent plutôt que par des gens qui vous disent: «fais ceci ou cela».

Il faut qu'il se donne le temps, puis s'il sort un album, ça va être vraiment bien, je pense. Il a un potentiel et un talent énormes. De tous les artistes que j'ai rencontrés en 34 éditions, pour moi, c'est vraiment le plus particulier et le plus extraordinaire.

La France n’a pas gagné depuis 1977: pensez-vous qu’elle ait une chance avec la chanson de Louane?

Les Français viennent cette année avec une chanson commerciale. Moi, je la trouve nettement moins forte que celle de Slimane l'an dernier.

Louane fait du Louane. Mais j'étais un peu déçu, parce que maintenant, elle fait une tournée où elle est toute seule avec ses claviers électro: je me suis dit qu'elle allait faire un truc comme ça. Et je pense que ça aurait été vraiment très original et mieux que cette chanson-là. Après, il n'y a rien de délirant cette année, donc tout peut arriver. Il y a du «dark», du «fleur bleue» et des chansons gag. D'ailleurs j'aurais assez envie qu'une chanson gag l'emporte!

Mais l'Eurovision, c'est un show total. Et ça, ça demande beaucoup d'authenticité de la part du chanteur et aussi de sa délégation. Il faut être au service de la chanson. Pour moi on a touché une forme de perfection avec ce que Nemo a fait.

Par exemple, avec la Zarra, les Français ont fait une grosse erreur. La chanson était sympa, elle avait une bonne vocale. Mais ils ont voulu la faire apparaître comme une tour Eiffel et ça a fait «pouf!» On n'est pas à l'abri de ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de concepteurs qui l'ont compris.

«Les Maneskin, ils ont gagné avec les médias sociaux, c'est clair»

Celui qui fait la mise en scène pour Louane cette année, c'est le même qui l'a faite pour Nemo l'année dernière. Et donc lui, il est redoutable: il peut nous sortir un truc, mais il faut bien travailler. C'est intéressant, parce qu'il ne faut pas en faire trop et les Français en ont toujours tellement fait, mais tellement trop... Et nous on en a tellement pas assez fait pendant des années qu'on a dû apprendre!

Parlons du système de comptage: on se souvient de Gjon's Tears, vainqueur des votes des jurés, mais évincé par les votes du public – ce n'est pas un peu pipé ?

Non, ça c'est impossible. Dans l'histoire de l'Eurovision, il y a eu des moments où des arrangements ont pu avoir lieu. Par exemple, les pays du Nord étaient tellement énervés de voir que c'étaient toujours les francophones qui gagnaient, qu'ils ont commencé à voter les uns pour les autres. Ce qui a fait gagner le Danemark plusieurs fois. Il y a aussi eu le scandale de Franco qui a essayé d'acheter des votes et qui a réussi plus ou moins, pour que la chanson espagnole gagne, en proposant des séries gratos aux autres.

Et puis, l'année passée, il y a eu clairement le vote de la Croatie, qui était quand même le seul vote qui ne donnait aucun point à la Suisse. De la part d'un jury, ça pose un vrai problème. C'est ce qui reste, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler la magouille. Et là, je pense que l'UER (ndlr: l'Union européenne de radio-télévision) doit réagir.

«Même la victoire de Céline Dion, on en parle plus aujourd'hui qu'on en a parlé sur le moment»

Enfin voilà, il y a eu des trucs comme ça... Il y a eu une suspicion d'un arrangement de vote il y a quelques années maintenant, en demi-finale entre plusieurs pays: l'Azerbaïdjan, la Roumanie, etc. On n'a jamais eu de preuve, mais effectivement c'était bizarre, parce qu'ils votaient vraiment très partagé. Et là du coup ça donnait envie aux organisateurs de ne mettre que le vote public.

Eurovision Song : les 5 plus grands scandales Chaque année, l'Eurovision Song a son lot de faits divers et d'évènements incongrus. Voici les 5 plus grands scandales de cette mythique compétition. 02.05.2024

Et donc on s'est beaucoup battu en disant: «mais remettez ce jury» parce que ça équilibre et parce que la vox populi est largement influencée par les réseaux sociaux. Les Maneskin, ils ont gagné avec les médias sociaux, c'est clair, ils étaient vraiment loin de Gjon's Tears.

Et je pense que Nemo a aussi bénéficié de l'effet TikTok en particulier. Si les réseaux sociaux ou les médias sociaux influencent le vote final, moi ça ne me pose pas de problème.

Comment expliquez-vous l’engouement du public pour ce concours malgré le temps qui passe ?

En fait l'Eurovision a eu plusieurs époques. Elle a d'abord eu celle de la grande chanson, qui correspondait parfaitement à ce qui se faisait en radio. Puis à un moment donné, avec l'arrivée de MTV et autres, l'Eurovision s'est déconnectée des réalités du marché commercial -ce qui était je pense en partie une erreur- en voulant rester un concours de chansons.

«On me disait qu'il n'y avait que des vieux ou des familles qui regardaient ce truc»

Du coup, elle s'est mise en porte-à-faux, elle n'a pas pu ou pas su vraiment évoluer. Même la victoire de Céline Dion, on en parle plus aujourd'hui qu'on en a parlé sur le moment.

Et puis, à un moment donné, c'est devenu de plus en plus un show de TV, grâce aux Irlandais qui savent très bien faire ça. Ils ont fait naître aussi les «interval acts». Et ça s'est rapproché un peu des gens.

Petit à petit, ça a évolué pas seulement avec son temps, mais avec les supports. Une chanson comme celle de Nemo, ce n'est pas nécessairement la chanson la plus commerciale qu'on puisse écouter aujourd'hui en radio ou sur Spotify. Mais ça s'inscrit aussi dans le rajeunissement.

Ce qui est complètement extraordinaire, c'est qu'il y a quelques années, quand je téléphonais à mes collègues, on me disait qu'il n'y avait que des vieux ou des familles qui regardaient ce truc. Aujourd'hui c'est l'émission où il y a le plus de jeunes qui regardent. C'est drôle, j'adore!