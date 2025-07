La douceur de la musique pop alternative de London Grammar combinée à la puissance électronique des Australiens de Rüfüs Du Sol a fait des vagues mardi soir au Montreux Jazz Festival. Les deux groupes ont joué l'un après l'autre sur la scène du lac.

Le groupe London Grammar s'est produit sur la scène du lac à Montreux. ats

Keystone-SDA ATS

Malgré un temps plutôt frais par rapport à la chaleur d'il y a quelques jours, les deux concerts se sont déroulés à guichets fermés. Le cadre de la scène du lac couplé au mélange de pop et d'électronique de London Grammar invitait les spectateurs à un véritable voyage introspectif.

Beaucoup de «vieilles» chansons

London Grammar a largement puisé dans les chansons de son premier album 'If You Wait' (2013), avec lequel il a connu un grand succès et remporté plusieurs prix. Le concert a débuté avec l'un des titres emblématiques de l'album, 'Hey Now', où l'étendue vocale de la chanteuse Hannah Reid est clairement mise en évidence.

Sa voix, aussi délicate qu'hypnotique, a transporté le public. Les premières notes de clavier reconnaissables de «Nightcall» ont pris le relais, ce à quoi le public a répondu par des cris.

Alors que la chanteuse attaquait «Wasting my young years», elle a demandé de l'aide au public pour réussir le dernier couplet un peu haut, expliquant qu'elle avait attrapé un rhume. Mais elle n'a eu aucun problème pour entonner à la perfection le couplet qu'elle redoutait le plus.

Le groupe a ensuite présenté certains des titres de son quatrième et dernier album, «The Greatest Love», sorti en septembre 2024. Certains d'entre eux, comme «House», sont faits pour être chantés avec le public.

Troisième fois à Montreux

C'était la troisième fois que le trio britannique se produisait au Montreux Jazz Festival, la seule étape suisse de sa tournée. «La première fois que nous avons joué à Montreux est gravée dans ma mémoire», a déclaré Hannah Reid pendant le concert, ajoutant qu'on lui avait expliqué que sa prestation serait importante pour sa carrière.

London Grammar a conclu sa prestation d'un peu plus d'une heure avec 'To lose your head', une belle transition un peu plus électronique, qui a préparé le public à la musique de Rüfüs Du Sol, qui suivait sur la scène.

Rüfüs Du Sol déchaîne le public

A nouveau un trio, mais autre registre avec les Australiens de Rüfüs Du Sol, qui ont débarqué à Montreux avec leur musique électronique. Les lauréats du Grammy Awards du meilleur enregistrement dance en 2022 pour la chanson «Alive» se sont présentés vêtus de noir et portant des lunettes de soleil, alors qu'il faisait déjà nuit.

Le claviériste Jon George, le batteur James Hunt et le chanteur Tyrone Lindqvist se sont répartis sur toute la longueur de la scène pour la transformer en véritable piste de danse avec des lumières stroboscopiques, des distorsions de micro et des rythmes puissants.

Le sommet de leur prestation a été atteint avec « Innerbloom «, un titre extrait du deuxième album « Bloom « (2016). Avec un mélange de sons électroniques combinés à la batterie ainsi qu'au chant, Rüfüs Du Sol a été convaincant dans sa performance en direct.

Leur cinquième album 'Exhale' est sorti l'année dernière et c'est avec une chanson tirée de celui-ci, 'Music is better', qu'ils ont clôturé le concert, au milieu de lumières rouges et orange.

Mercredi soir, le trio australien se produira à la patinoire en plein air Dolder de Zurich dans le cadre du festival ZOA City (Zurich Openair City). Quant au Montreux Jazz Festival, il se poursuit jusqu'au 19 juillet.