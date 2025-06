Aux États-Unis, la Haute Cour a empêché qu'une plainte pour violation des droits d'auteur contre Ed Sheeran soit entendue par la Cour suprême. L'avocat du chanteur britannique s'est réjoui de cette décision.

Covermedia

Une action en justice concernant les droits d'auteur de Thinking Out Loud, un titre de 2014 d'Ed Sheeran, ne sera pas portée devant la Cour suprême des États-Unis.

Un ayant-droit du tube Let's Get It On de Marvin Gaye a tenté sans relâche de poursuivre l'artiste britannique en raison des similitudes supposées avec la chanson d'Ed Sheeran, mais la Haute Cour ne s'est pas prononcée en sa faveur.

« Aucun jury raisonnable ne pourrait conclure que les deux chansons, prises dans leur ensemble, sont substantiellement similaires à la lumière de leurs mélodies et paroles dissemblables», a déclaré le juge, comme le rapporte USA Today.

En novembre dernier, la Haute Cour avait déjà estimé que le chanteur de Shape of You n'avait pas enfreint les droits d'auteur de Marvin Gaye et que les deux chansons ne partageaient que des « éléments musicaux fondamentaux». Un soulagement pour le chanteur britannique. « Nous sommes heureux que la deuxième instance ait reconnu qu'Ed Sheeran n'avait pas enfreint Let's Get It On en créant Thinking Out Loud», a déclaré l'avocat du chanteur à Rolling Stone à l'époque.

Toutefois, une autre affaire provenant du même plaignant pourrait être portée devant un tribunal fédéral. Le procès, mis en pause dans le système judiciaire, concerne une version enregistrée de la chanson de Marvin Gaye. L'avocat d'Ed Sheeran a dénoncé cette tentative de deuxième procès.

« Si (le plaignant) pensait vraiment que la seconde affaire était si convaincante, ce qui n'est pas le cas, il n'aurait pas passé les deux dernières années à poursuivre sa première affaire qui a échoué», a-t-il déclaré.