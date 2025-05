«Je ne demanderais pas mieux...»  - Céline Dion ne viendra pas à Bale

Les spéculations ont pris fin: Céline Dion ne se produira pas au Concours Eurovision de la chanson à Bâle. La chanteuse l'a annoncé dans un message vidéo.

Céline Dion ne viendra pas en Suisse pour l'ESC. Martin Bureau/AFP/dpa

Après des semaines de spéculations, la décision est prise : Céline Dion ne se produira pas au Concours Eurovision de la chanson à Bâle. C'est la chanteuse elle-même qui a annoncé la nouvelle dans un message vidéo diffusé lundi soir pendant le Evening Preview Show à la St. Jakobshalle, comme le rapporte «20 Minuten».

Les fans de l'ESC avaient espéré que Dion viendrait en Suisse le jour de la finale, le 17 mai. Mais les organisateurs ont confirmé que la chanteuse canadienne ne serait pas de la partie à Bâle. Dans son message vidéo, partagé par @Eurocelsoreactions sur TikTok, Céline Dion a exprimé sa déception: «Je ne demanderais pas mieux que d'être avec vous à Bâle». Elle a souligné à quel point l'ESC avait changé sa vie et combien elle était reconnaissante envers la Suisse et le concours. Néanmoins, elle ne participera pas cette année.

Hommage particulier à sa musique

La nouvelle s'est rapidement répandue sur les médias sociaux, et de nombreux blogueurs et fans de l'ESC ont confirmé le refus. Dans la salle, le public a alors entonné sa chanson gagnante de l'Eurovision «Ne partez pas sans moi». En lieu et place de la prestation de la star internationale, un hommage particulier sera rendu à son héritage musical. Des artistes reprendront son titre gagnant lors d'une représentation spéciale spectaculaire.

En outre, Petra Mede, présentatrice suédoise de l'ESC à trois reprises, interviendra en tant qu'intervalliste et assurera une partie de l'émission «Made in Switzerland». Mede a présenté l'année dernière le Concours Eurovision de la chanson à Malmö et prendra donc la place réservée jusqu'ici à Céline Dion.

L'annulation de Céline Dion est attribuée à ses problèmes de santé. Elle souffre du syndrome de la personne raide, ce qui l'empêche de faire des projets à long terme. «Elle ne peut planifier qu'à très court terme. Elle ne sait pas comment elle se sentira en mai», expliquait en mars Reto Peritz, co-producteur exécutif, à 20 Minuten. Malgré la déception, l'espoir subsiste chez certains fans que Dion pourrait peut-être encore se produire.

