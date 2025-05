Le concours Eurovision, «de moins en moins fédérateur et apolitique»?

Le média flamand de service public VRT appelle l'Union européenne de radio-télévision (UER) à tenir compte de ses préoccupations autour des standards et valeurs du concours Eurovision. Sans réaction «sérieuse», il dit remettre en question une future participation.

La chanteuse israélienne Yuval Raphael a été samedi la plus plébiscitée lors du vote du public, notamment en Belgique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous constatons que l'Eurovision est de moins en moins un événement fédérateur et apolitique. Il entre de plus en plus en contradiction avec les standards et valeurs originales de l'événement, et ceux du service public», a déclaré la porte-parole de la VRT, Yasmine Van der Borght.

Plusieurs médias ont remis en cause la participation d'Israël, alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahu mène depuis deux ans une guerre à Gaza. L'UER a finalement autorisé l'Etat hébreu à être représenté à Bâle. La chanteuse israélienne Yuval Raphael a été samedi la plus plébiscitée lors du vote du public, notamment en Belgique. Le vote du jury a par contre été différent, permettant à l'Autriche de l'emporter.

Transparence exigée

Le média public espagnol RTVE a appelé à une enquête concernant le vote du public en Espagne. La VRT ne suit pas cette demande. «Nous n'avons pas d'indice que le comptage des points n'a pas été correctement mené. Nous demandons toutefois toute la transparence à l'UER», affirme-t-elle.

Selon elle, «la question principale est de savoir si le système de vote actuel garantit un reflet équitable de l'opinion du public». Il était possible, samedi, d'enregistrer 20 votes par moyen de paiement (SMS, téléphone ou carte bancaire via Internet). «Sans réponse sérieuse de l'UER (...) nous remettrons en question notre participation future» au concours, a lancé la VRT.

«Soigneusement contrôlé»

Interrogée par l'agence Belga, l'UER a confirmé avoir reçu des questions de la part de la VRT concernant le système de vote du concours Eurovision. Tout s'est correctement déroulé, a ajouté l'organisation basée à Genève.

Le directeur de l'Eurovision Martin Green assure que les résultats sont «soigneusement contrôlés et vérifiés» dans chaque pays participant «afin d'écarter les vagues de votes suspectes ou irrégulières».

L'UER travaille avec la société allemande Once pour le système de vote. Tous les votes enregistrés dans les pays participants et dans le reste du monde ont été déclarés valides par l'entreprise, assure l'organisateur.

«Nous restons en contact permanent avec les diffuseurs participants et prenons leurs préoccupations au sérieux», a ajouté M. Green. Une large consultation va désormais être menée, maintenant que l'événement est terminé. «Nous recueillerons ainsi tous les commentaires en vue de la 70e édition du concours, l'année prochaine», a-t-il souligné.

La RTBF botte en touche

En Belgique, le média néerlandophone VRT organise la candidature pour l'Eurovision une année sur deux, en alternance avec la RTBF, en charge de l'édition 2026. Le service public francophone indique pour sa part être disponible pour «travailler» sur des améliorations autour des votes et du concours en général.

«Face aux débats qui existent quant au système de votation, la RTBF soutient la nécessité de garantir les plus hauts niveaux de transparence. Nous sommes disponibles pour travailler et le cas échéant pour s'adapter aux améliorations et adaptations des modalités du concours», a écrit lundi le groupe dans un communiqué.

«La RTBF rappelle par ailleurs son engagement au sein de l'UER pour défendre l'indépendance éditoriale de ses membres et la sécurité des journalistes et des médias de service public en général», a-t-il ajouté. Le média francophone n'a pas souhaité commenter le message de la VRT quant à une éventuelle décision de ne pas participer à l'Eurovision.