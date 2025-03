Lady Gaga a comblé ses fans avec l'annonce d'une tournée en 2025. Alors qu'elle avait laissé entendre qu'elle ne partirait pas sur les routes pour son album Mayhem, la star a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait changé d'avis.

Lady Gaga a enthousiasmé ses fans en annonçant une tournée qu'elle « n'avait pas prévue». Covermedia

Covermedia Covermedia

La star de 38 ans avait précédemment anéanti les espoirs de ses fans en laissant entendre qu'elle ne partirait pas en tournée pour soutenir son dernier album, Mayhem, en 2025. Cependant, suite aux réactions extrêmement positives pour son nouvel album, la chanteuse d'Abracadabra a changé d'avis et a annoncé mercredi 26 mars (25) qu'elle partirait finalement sur les routes.

« Je n'avais pas prévu de partir en tournée cette année après mes concerts à Singapour, mais l'accueil incroyable réservé à mon nouvel album m'a incitée à continuer», a écrit Lady Gaga sur ses réseaux sociaux.

Détaillant une opération militaire pour obtenir des dates de tournée à temps, elle a révélé: « Tout s'est mis en place très rapidement grâce à Arthur Fogel et à la formidable équipe de Live Nation, qui ont planifié une tournée mondiale en quelques semaines seulement. Nous avons choisi des arènes cette fois-ci pour me donner la possibilité de contrôler les détails du spectacle, ce qui n'est pas possible dans les stades, et honnêtement, je suis impatiente.»

Et elle met ses fans en appétit! « Ce spectacle est conçu pour être le genre d'expérience théâtrale et électrisante qui donne vie à MAYHEM exactement comme je l'imagine. Le Mayhem Ball Tour arrive officiellement chez vous. À bientôt, les monstres!» a-t-elle ajouté.

Le coup d'envoi de la tournée est prévu le 16 juillet à Paradise, dans le Nevada, et la tournée se poursuivra jusqu'au 20 novembre, date à laquelle la série de concerts s'achèvera à Paris, à l'Accor Arena les 17, 18 et 20 novembre. Auparavant Lady Gaga donnera deux concerts à Lyon (Décines), à la LDLC Arena, les 13 et 14 novembre.

Le dernier concert de Lady Gaga en France a eu lieu en juillet 2022, au Stade de France, à Saint Denis (93), mais elle s'est produite la dernière fois devant la planète entière lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, reprenant Mon truc en plumes de Zizi Jeanmaire. D'autres dates sont prévues en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni, notamment à New York, Londres, Manchester et Stockholm.