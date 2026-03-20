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Musique Le boys band sud-coréen BTS sort son premier album depuis 2020

ATS

20.3.2026 - 06:21

Le boys band sud-coréen BTS a sorti vendredi un nouvel album studio, le premier depuis 2020, présenté comme le reflet de ses racines coréennes et de son identité. L'effervescence monte à Séoul à la veille d'un gigantesque concert de retour du groupe de K-pop..

Après un concert samedi à Séoul, le groupe BTS doit faire une tournée mondiale d'au moins 82 concerts dans 34 villes (archives).
Après un concert samedi à Séoul, le groupe BTS doit faire une tournée mondiale d'au moins 82 concerts dans 34 villes (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 06:21

20.03.2026, 06:33

Le spectacle en plein air de samedi soir devrait attirer quelque 260'000 personnes en plein coeur de la capitale sud-coréenne. Il marque la première apparition sur scène du groupe K-pop phénomène après une pause de près de quatre ans, durant laquelle les sept membres ont effectué leur service militaire obligatoire.

Le concert précède une tournée mondiale d'au moins 82 concerts dans 34 villes, dont deux dates prévues au Stade de France en juillet. Aucune date de concert n'est prévue en Suisse.

«Nous avons profondément réfléchi à notre identité et à la meilleure manière d'exprimer notre authenticité à travers l'ensemble de notre musique et de nos performances», a déclaré Jimin, membre de BTS, avant la sortie du nouvel album studio du septuor.

Débutant par «Body to Body» et s'achevant sur «Into the Sun», l'album «Arirang» – composé de 14 titres – tire son nom d'une chanson folklorique évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée du Sud.

«Plus forts»

A la veille du concert à Séoul, les hôtels affichent complet depuis longtemps et des milliers de fans affluent de l'étranger, illustrant avec force l'immense popularité internationale de ce groupe, bien qu'il chante principalement en coréen.

Les rues sont ornées de banderoles violettes et bleues proclamant «Welcome BTS & ARMY», en référence à la communauté de fans du groupe. Sweats à capuche, portefeuilles et figurines à l'effigie de BTS sont mis en vente dans des boutiques éphémères et des supérettes.

Lors du concert, BTS devrait interpréter les titres du nouvel album, que le groupe a, selon plusieurs sources, enregistré au cours d'un séjour à Los Angeles, aux Etats-Unis.

Au sommet de leur gloire avant leur pause, BTS comptait parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify, aux côtés de Taylor Swift et Justin Bieber.

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