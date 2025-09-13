  1. Clients Privés
Festival Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

ATS

13.9.2025 - 22:13

Le festival du Chant du Gros au Noirmont (JU) a tiré le rideau sur sa 33e édition, qui restera comme «l’une des plus marquantes de son histoire». L’événement a rassemblé plus de 45'000 festivalières et festivaliers, annoncent samedi les organisateurs.

Vitaa (ici fin août à Paris) a été parmi les artistes suivies de près au Noirmont.
Vitaa (ici fin août à Paris) a été parmi les artistes suivies de près au Noirmont.
ATS

Keystone-SDA

13.09.2025, 22:13

13.09.2025, 22:24

La manifestation s'est déroulée à guichets fermés pendant les trois jours. La programmation a tenu toutes ses promesses et aura réussi à «fédérer tous les publics», relève le communiqué.

Jeudi, Soprano a livré un show spectaculaire mêlant pyrotechnie et acrobaties, tandis que Louis Bertignac a conquis le public par son énergie. Le concert de Manau a créé la surprise: l’affluence record a contraint plusieurs centaines de spectateurs à rester à l’extérieur.

Le lendemain, Axelle Red et Vitaa ont chacune séduit par leur authenticité, avant que Caravan Palace n’emporte le public dans son univers électro-swing. Les Gipsy Kings by Diego Baliardo ont apporté leur touche festive lors de l’apéritif du samedi, alors que Gazole et La Mano 1.9 ont rassemblé un public jeune et enthousiaste à la Scène Déménage.

Le nouvel aménagement du site a visiblement plu au public. Nonante a enflammé l'assistance, Sahel a marqué les esprits par une distribution de roses et le Jurassien Nwar a confirmé le rôle du chapiteau comme tremplin pour les artistes émergents.

Cette édition a aussi été marquée par le mystère persistant autour des «Louis», monnaie propre au festival. Intense, électrisant, éclectique: c'est par ces trois mots que les organisateurs résument ce cru 2025.

