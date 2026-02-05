Le crooner américain Barry Manilow, récemment opéré à cause d'un cancer du poumon, a annoncé mercredi annuler une série de concerts prévus à Las Vegas. Le chanteur de 82 ans avait marqué les années 1970 avec ses tubes «Copacabana» et «Mandy».

Keystone-SDA ATS

«Je vais très bien et je me remets bien après mon opération», a-t-il assuré sur Instagram. «Cependant, sur les conseils et la recommandation de mon médecin, nous avons décidé de reporter ma résidence au Westgate Las Vegas, prévue du 12 au 21 février, afin que je puisse me concentrer sur ma guérison et me préparer pour la tournée qui débutera fin février», a-t-il ajouté.

Artiste dont la carrière s'étend sur six décennies, Barry Manilow, de son vrai nom Barry Alan Pincus, continue à se produire régulièrement sur scène. Il a connu son heure de gloire dans les années 1970.

Il est revenu sur le devant de la scène en 2006 avec un album de reprises des années 1950, «The Greatest Songs of the Fifties».

Il est en résidence depuis 2018 à l'hôtel Westgate de Las Vegas, où il se produit régulièrement.