Musique Le chanteur Sam Fender remporte le prestigieux Mercury Prize 2025

ATS

17.10.2025 - 06:23

Le chanteur rock Sam Fender a remporté jeudi soir le prestigieux Mercury Prize britannique avec son album «People Watching». La cérémonie était organisée pour la première fois hors de Londres, à Newcastle.

Sam Fender, déjà nominé en 2022 pour un Mercury Prize, a dédié ce prix à son amie et mentor, l'actrice britannique Annie Orwin, pour laquelle il a écrit la chanson «People Watching» après sa mort.
Sam Fender, déjà nominé en 2022 pour un Mercury Prize, a dédié ce prix à son amie et mentor, l'actrice britannique Annie Orwin, pour laquelle il a écrit la chanson «People Watching» après sa mort.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.10.2025, 06:23

Le troisième album de Sam Fender est «un classique, un album qui occupera une place de choix dans les discographies pour les années à venir», ont salué les membres du jury.Le public, rassemblé à l'Utilita Arena, a éclaté de joie lorsque l'auteur-compositeur-interprète anglais de 31 ans a reçu le prix.

Sam Fender, déjà nominé en 2022 pour un Mercury Prize, a dédié ce prix à son amie et mentor, l'actrice britannique Annie Orwin, pour laquelle il a écrit la chanson «People Watching» après sa mort.

La favorite CMAT battue

Douze artistes étaient en lice pour le prix 2025, qui récompense le meilleur album britannique ou irlandais des douze derniers mois. La grande favorite était la chanteuse irlandaise CMAT, nominée aux côtés de la jeune artiste PinkPantheress et de Pulp, l'un des groupes fers de lance de Britpop.

CMAT, 29 ans, de son vrai nom Ciara Mary-Alice Thompson, était présente à la cérémonie de jeudi, mais n'a pas chanté. Elle a récemment été soignée pour une dent de sagesse infectée qui l'a contrainte à annuler des dates de tournée.Elle était nominée pour son troisième album, «Euro-Country», aux paroles en langue irlandaise teintées d'ironie.

Icône de l'indie-pop britannique, Pulp, mené par son charismatique meneur Jarvis Cocker, a sorti cette année son premier album en 24 ans, intitulé «More».

Anciens lauréats des Mercury Awards, Pulp était à l'avant-garde du mouvement Britpop des années 1990, avec des tubes comme «Common People» et «Disco 2000». Le nouvel album, enregistré en seulement trois semaines, est dédié à l'ancien bassiste du groupe, Steve Mackey, décédé en mars 2023 à 56 ans.

Parmi les précédents lauréats du Mercury Prize, créé en 1992 pour rivaliser avec les Brit Awards, on compte PJ Harvey, Arctic Monkeys ou encore Franz Ferdinand.

