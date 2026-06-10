Avis aux nostalgiques: les L5 se reforment !

La Pat'Patrouille peut vraiment tout faire. Y compris convaincre Claire, Marjorie, Alexandra, Louisy Joseph et Coralie de reformer les L5 près de vingt ans après leur séparation!

Les L5 sont en mission pour le nouveau film Pat'Patrouille! La Pat'Patrouille peut vraiment tout faire. Y compris convaincre Claire, Marjorie, Alexandra, Louisy Joseph et Coralie de reformer les L5 près de vingt ans après leur séparation! 10.06.2026

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Les L5 sont en mission pour le nouveau film Pat'Patrouille!

Vingt-cinq ans après leurs débuts, dix-neuf ans après leur séparation en 2007, Claire, Marjorie, Alexandra, Louisy Joseph et Coralie ont repris ensemble le chemin du studio pour enregistrer ce projet commun. La B.O. sort le 10 juin (26), alors que le film tant attendu par les petits et les grands ne sera en salles que le 5 août.

Le Parisien a révélé que leur premier titre inédit en deux décennies, Encore et Encore (Toi tu es là), qui sera le générique du film, a été composé par Adé, ancienne membre du groupe Thérapie Taxi; Sylvain Duthu, ex-chanteur de Boulevard des Airs; et Pierre Cheguillaume, le producteur de Zaho de Sagazan.

Mais les cinq artistes ne font pas que chanter: elles prêtent, dans la version française, leurs voix aux cinq personnages de ce dessin animé tant prisé des enfants, les chiens Chase, Marcus, Ruben, Stella et Zuma.

Dans la version originale, c'est le boys band culte américain, les Backstreet Boys (BSB), qui interprète le thème du long-métrage.