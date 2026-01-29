Ce week-end ont lieu les Grammys. Un événement sujet aux scandales, comme le montre un regard sur le passé: en 1973 déjà, une gagnante avait fait dans la provocation en déclarant que Dieu était une femme. Voici les 11 plus grands scandales des Grammy Awards.

Kanye West et Bianca Censori lors des Grammy Awards 2025. IMAGO/UPI Photo

Carlotta Henggeler

2025 : la petite amie de Kanye West arrive presque nue

La compagne de Kanye West presque nue à la cérémonie des Grammy Awards - Gallery Kanye West et Bianca Censori sur le tapis rouge. Photo: dpa Kanye West avec Bianca Censori, qui ne portait guère plus qu'un bodystocking transparent sous son manteau. Photo: Keystone Kanye West et Bianca Censori arrivent à la 67e cérémonie des Grammy Awards. Photo: IMAGO/Sipa USA Apparition remarquée lors des Grammys à Los Angeles le 2 février 2025 : Bianca Censori (à droite) avec son mari Kanye West. Photo: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP La compagne de Kanye West presque nue à la cérémonie des Grammy Awards - Gallery Kanye West et Bianca Censori sur le tapis rouge. Photo: dpa Kanye West avec Bianca Censori, qui ne portait guère plus qu'un bodystocking transparent sous son manteau. Photo: Keystone Kanye West et Bianca Censori arrivent à la 67e cérémonie des Grammy Awards. Photo: IMAGO/Sipa USA Apparition remarquée lors des Grammys à Los Angeles le 2 février 2025 : Bianca Censori (à droite) avec son mari Kanye West. Photo: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

C'est vêtue d'une robe ultra-transparente que Bianca Censori, la compagne du magnat du rap Kanye West, s'est présentée sur le tapis rouge des Grammy Awards. Sa tenue sensationnelle a déclenché de grandes discussions.

La conséquence ? Plusieurs sponsors ont annulé leurs contrats avec Kanye West, notamment un accord de 20 millions de dollars avec une entreprise japonaise.

2024 : le rappeur Killer Mike est arrêté

Killer Mike, lauréat de plusieurs prix, lors des Grammys 2024. EPA/ALLISON DINNER KEYSTONE

Le rappeur américain Killer Mike a fait parler de lui en 2024 : il a d'abord remporté trois Grammys, dont celui du meilleur album de rap, puis l'artiste de 48 ans a été menotté et emmené hors de l'arène. La raison ? Il s'est disputé avec un agent de sécurité, a été brièvement arrêté pour cette raison, mais a ensuite été relâché.

Le rappeur devait comparaître devant un tribunal fin février 2024, mais le parquet n'a pas retenu de charges par la suite. Au lieu de cela, seule une audience a eu lieu, à l'issue de laquelle Killer Mike a effectué des travaux d'intérêt général.

2017 : «Twenty One Pilots» reçoit un prix en sous-vêtements

En 2017, Twenty One Pilots a créé l'un des moments les plus insolites et les plus discutés de l'histoire des Grammy Awards. Le duo a remporté le prix dans la catégorie «Best Pop Duo/Group Performance» pour le tube «Stressed Out» - et a reçu le prix uniquement en sous-vêtements. Tyler Joseph et Josh Dun ont ainsi tenu une promesse de longue date : Lorsqu'ils étaient encore inconnus, ils avaient suivi ensemble la cérémonie des Grammy Awards en boxer devant la télévision et s'étaient promis de recevoir le prix exactement de la même manière s'ils remportaient eux-mêmes un Grammy Award.

Après l'annonce de leur victoire, ils ont surpris le public en retirant leur pantalon en coulisses avant de monter sur scène. Plus qu'un gag, cette action avait pour but de rappeler d'où ils venaient et de montrer qu'il est possible de faire une carrière musicale internationale à partir de débuts modestes et sans privilèges.

2012 : Nicki Minaj arrive en compagnie d'un sosie du pape

La chanteuse Nicki Minaj a fait sensation lors des Grammy Awards 2012 en se présentant avec un sosie de Benoît. Plus tard, elle est montée sur scène pour une performance qui comprenait des motifs religieux et un "exorcisme rap". De nombreux catholiques ont réagi avec indignation à cette performance.

Elle a été nominée trois fois lors de la 54e cérémonie (pour le «Best New Artist», le «Best Rap Album» et la «Best Rap Performance»), mais n'a pas remporté de Grammy - malgré toutes les prières.

2011 : Lady Gaga sort de l'œuf géant dans lequel elle se trouvait auparavant depuis trois jours.

Lady Gaga dans l'œuf-kakon en 2011 lors des Grammys. KEYSTONE

En 2011, la chanteuse Lady Gaga s'est fait porter dans un cocon semblable à un œuf sur le tapis rouge de la salle de concert pour en sortir sur scène. Elle voulait ainsi symboliser la «naissance» de sa nouvelle ère et de sa chanson «Born This Way». Elle avait passé trois jours dans l'œuf avant l'événement afin de s'imprégner de son rôle et d'incarner cette nouvelle naissance.

Et tous ces efforts ont été récompensés: Lady Gaga a été l'une des grandes gagnantes de la soirée. Elle a remporté trois Grammys dans les catégories «Best Female Pop Vocal Performance», «Best Pop Vocal Album» et «Best Short Form Music Video».

2009 : Chris Brown agresse physiquement sa partenaire de l'époque, Rihanna.

Rihanna et Chris Brown se produisent au Madison Square Garden en décembre 2008. KEYSTONE

En 2009, un grave incident a secoué le monde des Grammy Awards : lors d'une soirée pré-Grammy, Rihanna et son petit ami de l'époque, Chris Brown, en sont venus aux mains.

La chanteuse a subi des blessures visibles, les photos des paparazzis ont fait le tour du monde. Tous deux ont annulé leurs apparitions prévues aux Grammy Awards 2009 - aucun des deux n'avait été nommé ou récompensé ce soir-là. Rihanna s'est séparée de Brown, qui a ensuite été condamné à cinq ans de mise à l'épreuve pour coups et blessures. Le fait que le couple se soit brièvement remis ensemble en 2012 a suscité l'effroi.

2001 : Eminem et Elton John se tiennent la main - et font ainsi une déclaration.

Lors des Grammy Awards 2001, le rappeur Eminem et le chanteur Elton John ont interprété une chanson ensemble. Cela a fait sensation, car Eminem a été critiqué pour des textes et des déclarations homophobes antérieures - et Elton John s'est publiquement engagé en tant que militant gay.

Pendant leur performance, ils se tenaient la main et s'embrassaient. La performance a mis fin aux stéréotypes et a marqué le début d'une amitié étroite et surprenante entre les deux musiciens.

2000 : Jennifer Lopez dans une robe à scandale

L'apparition de Jennifer Lopez aux Grammy Awards 2000 est considérée comme un scandale de mode et un grand moment de culture pop. J.Lo était alors apparue dans une robe Versace verte très décolletée qui avait fait la une des journaux du monde entier. La tenue était si sensationnelle qu'elle est considérée comme l'une des robes les plus célèbres de l'histoire - et a même contribué indirectement à la création de Google Images, tant de personnes l'ont recherchée.

Pour les uns, elle était provocante, pour les autres, elle était une déclaration de confiance en soi et de glamour. Son petit ami de l'époque, Puff Daddy, n'était d'ailleurs pas nominé ce soir-là - et est clairement resté en arrière-plan sous les feux de la rampe.

1991 : Sinéad O'Connor refuse le prix.

La chanteuse pop irlandaise Sinead O'Connor est décédée subitement en juillet 2023 à l'âge de 56 ans. En 1991, elle a refusé de recevoir le Grammy. Sebastian Silva/EFE/epa/dpa

En 1991, l'Irlandaise Sinéad O'Connor a délibérément refusé le Grammy du "meilleur album de musique alternative". Elle n'a pas assisté à la remise des prix et a justifié sa décision par le fait que les Grammys étaient trop commerciaux et s'intéressaient plus aux ventes qu'à la qualité artistique.

O'Connor critiquait en outre l'industrie musicale en général et ne voulait pas être célébrée comme faisant partie d'un système qui, selon elle, sapait l'art et l'authenticité. Sa protestation est encore aujourd'hui considérée comme l'un des actes les plus cohérents et les plus courageux contre le mainstream dans l'histoire de la musique.

1990 : Milli Vanilli doit rendre son prix

Milli Vanilli a été récompensé en 1990 par le Grammy Award du meilleur nouvel artiste pour le tube "Girl You Know It's True".

Mais quelques mois plus tard, le grand scandale a eu lieu : le duo avait chanté en playback, les voix provenaient d'autres chanteurs.

Le Grammy a été retiré, le contrat de disque a été annulé et les acheteurs de CD ont reçu des indemnités. La carrière s'est effondrée - Rob Pilatus est mort d'une overdose en 1998, Fab Morvan est resté présent plus tard comme visage télévisé.

1973 : Helen Reddy remercie Dieu...«une femme»

Helen Reddy, chanteuse australo-américaine et icône des débuts du mouvement féministe, a remporté un Grammy Award en 1973 dans la catégorie "Best Female Pop Vocal Performance" pour sa chanson "I Am Woman".

Le titre est devenu l'hymne du féminisme et représentait l'autodétermination et l'égalité des droits. Dans son discours de remerciement, Reddy a fait sensation en remerciant Dieu - "parce qu'elle rend tout possible" - et en choisissant délibérément le féminin.

Cette déclaration a fait l'objet d'une controverse à l'époque et est encore considérée aujourd'hui comme un moment féministe scandaleux dans l'histoire des Grammy Awards.