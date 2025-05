Les premières notes du concours Eurovision de la chanson vont résonner ce mardi soir à Bâle. Au surlendemain de la cérémonie d'ouverture et de la parade à travers la cité rhénane, quinze pays seront en lice pour tenter de décrocher une place pour la finale de samedi.

Cette demi-finale sera également l'occasion d'entendre la concurrente helvétique Zoë Më. La Fribourgeoise de 24 ans viendra interpréter son titre «Voyage». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Grande favorite des parieurs, la Suède sera notamment de la partie lors de cette première demi-finale. Elle est représentée par le trio musicalo-comique finlandais KAJ, qui célèbre le barbecue et le sauna avec son titre «Bara bada bastu» (Allons au sauna).

Le morceau inhabituel, avec son refrain comique et accrocheur, est assez différent des airs polis et brillants que le pays choisit généralement. La Suède, qui compte sept victoires à l'Eurovision, est actuellement à égalité avec l'Irlande pour le pays ayant le plus de victoires.

Les concurrents néerlandais, belge et ukrainien participeront aussi à cette demi-finale, tout comme l'Estonie. Le pays balte est représenté par le chanteur Tommy Cash, dont la chanson «Espresso macchiato» a été jugée offensante en Italie.

Avec Zoë Më

Seul dix des quinze pays en lice ce mardi seront qualifiés pour la finale. Ils rejoindront les cinq plus grands contributeurs de l'Eurovision (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) ainsi que la Suisse, tenante du titre.

Cette demi-finale sera également l'occasion d'entendre la concurrente helvétique Zoë Më. La Fribourgeoise de 24 ans viendra interpréter son titre «Voyage». Cette ballade pop épurée qu'elle a coécrite est entièrement chantée en français. La chanteuse l'a décrit comme une invitation vers plus d'humanité.

L'Espagnole Melody et l'Italien Lucio Corsi monteront aussi sur scène. La seconde demi-finale aura lieu jeudi soir.