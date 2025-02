L'Italie furieuse à cause de cette chanson de l'Eurovision !

Tommy Cash veut se présenter à l'ESC avec la chanson «Espresso Macchiato». L'Italie n'apprécie pas du tout.

Keystone-SDA, Sven Ziegler SDA

En Italie, le rappeur Tommy Cash fait l'objet de protestations. Avec la chanson «Espresso Macchiato», il doit représenter l'Estonie au 69e Concours Eurovision de la chanson (ESC) à Bâle. La chanson regorge de stéréotypes contre l'Italie, selon les reproches du parti italien au pouvoir, la Lega.

L'association de protection des consommateurs Codacons a déposé une plainte auprès de l'European Broadcasting Union (EBU), l'organisateur de l'ESC. Selon cette plainte, «Espresso Macchiato» est une chanson qui insulte les Italiens et les Italiennes. Les paroles contiennent des stéréotypes sur l'Italie et les Italiens, «associés aux clichés habituels comme le café et les spaghettis, mais surtout la mafia et l'étalage de luxe».

La chanson transmet le message d'un peuple impliqué dans le crime organisé, ce qui est inacceptable, selon une lettre du Codacons.

Populaire et très controversée

Une chanson «qui insulte toute une nation et risque de véhiculer des messages erronés» ne devrait pas être autorisée à participer à l'Eurovision, poursuit le texte. Le vice-président du Sénat italien, le politicien de la Lega et ex-ministre de l'Agriculture Gian Marco Centinaio, a également appelé les organisateurs de l'ESC à exclure la chanson de Tommy Cash du concours.

Tommy Cash est populaire en raison de son style surréaliste. Le rappeur, danseur, producteur et artiste visuel de 33 ans présente ses textes en anglais. Il est connu pour ses thèmes de textes sexuellement explicites et ses clips musicaux provocateurs.

L'Italie devait être représentée à l'ESC par le vainqueur du festival de la chanson de Sanremo, l'auteur-compositeur-interprète Olly. Ce dernier n'a toutefois pas encore décidé s'il participerait au concours de la chanson. S'il renonce, l'Italie sera représentée par l'auteur-compositeur toscan Lucio Corsi, qui a terminé deuxième au festival de Sanremo. Le 69e ESC aura lieu du 13 au 17 mai à Bâle.