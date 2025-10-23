  1. Clients Privés
Chanson virale Lizzo poursuivie pour plagiat dans un titre parlant de Sweeney

ATS

23.10.2025 - 07:41

La chanteuse américaine Lizzo est poursuivie devant un tribunal californien pour un extrait d'une chanson non publiée, devenue virale en raison d'une référence à Sydney Sweeney, a-t-on appris mercredi.

Lizzo est «surprise» par cette plainte, selon une porte-parole.
KEYSTONE

Keystone-SDA

L'extrait en question, publié sur les réseaux sociaux cet été, montre l'artiste en train de laver une voiture, vêtue d'une veste et d'un mini-short en jeans, avec les paroles «I got good jeans like I'm Sydney» – «j'ai de bons jeans comme Sydney -, un clin d'oeil à une récente publicité polémique de l'actrice.

Mais les avocats de l'entreprise musicale GRC Trust affirment que le clip de cet extrait – qui n'a jamais débouché sur la commercialisation d'une chanson – utilise sans autorisation la musique de «Win or Lose (We Tried)», une ballade soul des années 70 du groupe américain Windy City.

GRC Trust, qui détient les droits du titre, réclame une indemnisation à Lizzo parce qu'elle «a obtenu des bénéfices qu'elle n'aurait pas réalisés sans cette atteinte» au droit d'auteur.

Dans leur plainte, déposée mardi, les avocats affirment avoir tenté de parvenir à un accord informel avec l'équipe de Lizzo, «mais ont atteint une impasse», les poussant à engager des poursuites.

La plainte demande à la justice d'empêcher la distribution de la chanson de Lizzo et une somme équivalente aux profits réalisés par la chanteuse, «plus toutes les pertes de GRC».

Lizzo est «surprise» par cette plainte, selon une porte-parole.

«Pour être clair, la chanson n'a jamais été commercialisée ou monétisée, et aucune décision n'a été prise à ce jour concernant une éventuelle sortie commerciale future de la chanson», a précisé à l'AFP cette représentante.

L'extrait était devenu viral, tout comme les publicités de la marque de jeans American Eagle avec Sydney Sweeney auxquelles il faisait référence.

Cette campagne avait été assimilée à de la propagande eugéniste par certains, car son slogan «Sydney has great jeans» ("Sydney a des jeans formidables» en français), jouait sur l'ambiguïté entre «jeans» et «gènes», deux mots qui se prononcent de la même manière en anglais.

La comédienne blonde aux yeux bleus, connue pour ses rôles dans les séries «The White Lotus» et «Euphoria», s'y pavanait notamment en denim et collait une affiche où le mot «gènes» était barré et remplacé par «jeans».

Le président américain Donald Trump s'était emparé de la polémique sur les réseaux sociaux pour défendre la comédienne, «une républicaine enregistrée», qui a selon lui signé «la publicité LA PLUS HOT du moment».

