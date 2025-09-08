Lucio Corsi annonce sa première tournée européenne, qui débutera au pavillon Conza de Lugano le 24 janvier et se poursuivra au Volkshaus de Zurich le 1er février. L'étoile montante de la chanson italienne, qui s'est fait connaître avec sa chanson "Volevo essere un duro" d'abord à Sanremo, puis au Concours Eurovision de la chanson de Bâle, explique dans une interview d'où lui vient son inspiration, comment son travail a évolué et pourquoi et avec qui il pourrait avoir envie de faire un duo. Les scènes hors d'Italie lui font-elles peur ?

Lucius Corsi : Je suis un garçon né dans la Maremme, dans le «Far West» italien. Enfant, j'ai trouvé ma passion dans les chansons et la musique. Aujourd'hui encore, j'essaie de faire de cette passion un métier à part entière. C'est ce qui me fait le plus plaisir : jouer et écrire. blue News

Paolo Beretta

Avec la VJ Fabienne Berner, nous rencontrons Lucio Corsi le 2 août dans un hôtel de la région de Locarno, quelques heures avant le concert à la Rotonda du Festival du film de Locarno, qui sera un spectacle pour les yeux, les oreilles et même l'âme. En tout cas pour moi, qui le vois pour la première fois en concert.

Comme chaque fois que je rencontre quelqu'un pour une première interview, je suis un peu tendu. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Afin de me préparer au mieux, comme le fait tout journaliste digne de ce nom, j'ai beaucoup lu sur lui, écouté davantage ses chansons, regardé ses interviews. Il me semble être une personne très polie, peu encline à l'excès. Mais je me suis déjà trompé.

Mais pas avec Lucio. Dès la première poignée de main et le premier grand sourire, nous nous appelons par notre nom. Au cours de l'entretien, nous rions même ensemble.

Mais allons droit au but. Place à Lucio Corsi.

Lucio, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment te présenterais-tu en quelques mots ?

Je suis un garçon né dans la Maremme, dans le "Far West" italien. Enfant, j'ai trouvé ma passion dans les chansons et la musique. Aujourd'hui encore, j'essaie de faire de cette passion un métier à part entière. C'est ce qui me fait le plus plaisir : jouer et écrire.

Dans vos chansons, vous racontez des histoires fantastiques basées sur des animaux, des personnages et des gens fantastiques, parfois surréalistes. D'où viennent tous ces univers particuliers ?

Essayer de cadrer la réalité d'un autre point de vue, peut-être en déplaçant la vue, la caméra, m'a toujours aidé à mieux vivre le quotidien. Par exemple, voir une certaine forme de loyauté dans les voitures garées parce qu'on sort de chez soi le matin et qu'on les retrouve. Parfois, cela n'arrive pas, mais c'est souvent le cas ! Cela me permet d'améliorer mes journées, de me changer les idées. Cela vient de là.

Cela vient aussi du fait que j'ai grandi en province, où je n'avais pas tant de choses à faire, où il y a un beau paysage. Je considère que j'ai eu beaucoup de chance de naître à la campagne. Cette solitude et ce silence m'ont permis de faire face à l'ennui, qui est très proche de la paix. Le fait d'y faire face et de comprendre que l'ennui existe m'a permis de trouver un moyen de vivre avec et de m'évader grâce à l'imagination, aux instruments et à la musique.

Vos premières chansons étaient peuplées d'animaux, alors que dans vos œuvres récentes, on trouve davantage de personnes et de personnages. Comment expliquez-vous cette évolution ?

C'est venu un peu naturellement. Au début, dans " Musical Bestiary ", qui était un disque de 2017, je parlais d'animaux parce que c'étaient ceux qui entouraient ma maison : les lièvres, les renards et les autres qui croisent votre chemin la nuit.

Mais j'avais aussi envie de parler d'un type d'animal encore plus complexe : les gens. C'est intéressant. J'aime beaucoup les chansons qui parlent des gens, alors j'ai voulu trouver un moyen de parler d'eux.

Vous avez déclaré dans des interviews que vous aimiez contrôler le processus de création, de l'embryon à la naissance de la chanson. Une fois publiée, elle ne vous appartient plus. Vous avez également déclaré que certains d'entre eux vous suivront pendant un certain temps, d'autres non. Y en a-t-il une qui vous suivra pour le reste de votre vie ?

Je ne sais pas... Cela dépend des chansons. Lorsque vous les écrivez, elles gardent l'âge que vous leur avez donné au moment où vous les avez écrites. Ensuite, vous changez et vous grandissez, mais pas elles, elles restent à cet âge. Parfois, vous ne les reconnaissez plus et vous ne vous reconnaissez plus vous-même. Et inversement, ils ne vous reconnaissent pas. Vous ne vous entendez plus.

Certaines chansons, cependant, ont la capacité de vous suivre. Et moi et ceux qui les écrivent avons la capacité de le faire même si nous avons changé. Ce sont les plus rares et, en général, celles auxquelles on tient le plus. J'espère qu'il y en a. Nous verrons bien. Je dois encore attendre l'avenir.

Mais même aujourd'hui, parmi ceux que j'ai, que j'ai écrits quand j'étais encore un enfant, il y en a que je ne peux plus jouer. D'autres, en revanche, que je chéris le plus, je les porte sur moi et les chante toujours avec la même énergie. Je les aime beaucoup.

Vous avez écrit de nombreuses chansons. Pensez-vous avoir déjà écrit votre meilleure chanson ?

J'espère que non... (rires)

D'abord au Sanremo, puis au Concours Eurovision de la chanson à Bâle, vous avez rencontré beaucoup de vos collègues et d'artistes d'univers très différents. Avez-vous déjà pensé à collaborer avec certains d'entre eux ?

Oui, bien sûr. À l'Eurovision, Zöe Më, la fille suisse, et NAPA, les Portugais, ont tous deux fait de très belles chansons. Ce serait bien de faire quelque chose ensemble à l'avenir. Nous verrons bien. Bâle a été une bonne expérience pour rencontrer d'autres musiciens d'autres régions d'Europe et du monde. C'était intéressant.

À Sanremo aussi. Il y avait Dario Brunori, avec qui je collaborais depuis des années et qui m'a aidé, j'ai enregistré mes premiers disques grâce à lui et à son label. En plus d'être des compétitions musicales, qui, à mon avis, ne sont pas et ne devraient pas être des compétitions, ce sont des moments agréables où l'on apprend à se connaître.

Si vous aviez la possibilité, avec les nouvelles technologies, et je pense à l'intelligence artificielle, de faire un duo avec de grands artistes du passé que vous admirez, mais qui ne sont malheureusement plus parmi nous aujourd'hui, et je pense notamment à Ivan Graziani et Lucio Dalla, accepteriez-vous de faire un duo avec eux, même si ce n'est que virtuellement ?

Avec une intelligence artificielle ? Non. J'aimerais surtout leur parler.

Mais chanter ?

Bien sûr, mais j'aimerais d'abord les rencontrer. Et ensuite chanter. En direct, pas avec une intelligence artificielle.

Si Randy Newman, qui a créé, entre autres, certaines chansons du film d'animation Toy Story, vous écrivait une chanson, la chanteriez-vous ?

Randy ? Bien sûr. C'est le plus grand auteur-compositeur qui soit.

Avez-vous essayé de le lui demander ?

Non, mais j'adorerais le rencontrer. Ce serait un rêve. Pour moi, c'est vraiment le plus grand auteur-compositeur qui existe et c'est un grand compositeur. Il est brillant.

Chanterez-vous un jour l'une de ses chansons ?

Je la chante déjà. Je chante "You've Got a Friend in Me" en italien, la version chantée par Riccardo Cocciante. Et puis j'ai traduit "Short People". Tôt ou tard, j'aimerais l'enregistrer. Je la jouerai en direct.

Je sais que vous avez une nouvelle importante à annoncer. De quoi s'agit-il ?

Oui, entre la fin du mois de janvier et le mois de février de l'année prochaine, je serai sur la route en dehors de l'Italie, pour une tournée des clubs en Europe. J'ai vraiment hâte d'y être. C'est quelque chose dont je rêve depuis des années, toujours avec le groupe de gars avec lequel je joue depuis que nous sommes au lycée. Nous allons à Lugano le 24 janvier et à Zurich le 1er février.

J'imagine que cela peut être une expérience stimulante pour vous, car la sensibilité du public,même s'il y aura probablement beaucoup d'italophones, peut être différente. Cela vous stimule-t-il, vous fait-il peur ? À quoi vous attendez-vous ?

Non, pas de la peur. C'est un stimulus. Je m'en réjouis, car il est possible de grandir en essayant différents types d'expériences en direct. Peut-être que ce sera plus difficile à certains égards à cause de la langue. Je parle des paroles des chansons. Nous devrons trouver une astuce pour faire comprendre le sens des mots en direct. Je vais inventer quelque chose maintenant. Mais c'est intéressant. Cela me stimule.

A l'Eurovision, pour mieux faire passer votre message, vous avez décidé de sous-titrer votre chanson "I wanted to be a tough guy" en anglais. Est-ce un stratagème que vous pourriez répéter lors de la tournée européenne ?

En concert, il n'y a pas d'écrans, donc c'est difficile. Mais peut-être avec des paroles traduites et distribuées.

Le temps est vraiment un tyran lorsque vous êtes en bonne compagnie. Sur le papier et dans mon esprit, j'ai encore plusieurs questions à poser, mais nos minutes sont écoulées. Une petite consolation me vient à l'esprit : j'aurai peut-être la chance de le rencontrer à nouveau à Zurich en février.

Il ne me reste plus qu'à faire une dernière blague.

Et enfin, une question qui me semble fondamentale : mais que fera Lucio Corsi quand il sera grand ?

(Rires) Je ne sais pas. Et je pense que c'est juste. Je pense que ce qui est formidable, c'est justement de ne pas savoir. Parce que, comme le dit ma chanson, il est également bon de ne pas savoir ce que l'on fera quand on sera grand.

Démanteler ce que l'on a fait et recommencer à faire d'autres choses. C'est aussi une voie possible.

Alors que nous nous disons au revoir, je me dis que c'est une bonne façon de faire. Et ses fans, j'en suis sûr, espèrent que ce "recommencement dans d'autres choses" sera toujours pour leurs oreilles, leurs yeux et leur âme, dans le monde de la musique et sur scène.

Les préventes pour la première tournée européenne débuteront le 15 septembre 2025. Les informations nécessaires sont disponibles directement sur la page officielle de l'artiste ou, pour la tournée Palasport 2026 en Italie, en cliquant ici.

Les dates de la tournée européenne de Lucio Corsi 24 JANVIER 2026 - LUGANO - PAVILLON CONZA

01 FÉVRIER 2026 - ZURICH - VOLKSHAUS

03 FÉVRIER 2026 - VIENNE - SIMMCITY

05 FÉVRIER 2026 - PRAGUE - MEET FACTORY

06 FÉVRIER 2026 - WARSAW - PROXIMA

07 FÉVRIER 2026 - BERLIN - HEIMATHAFEN NEUKOLLN

09 FÉVRIER 2026 - BRUSSELS - LA MADELEINE

10 FÉVRIER 2026 - LONDON - O₂ SHEPHERD'S BUSH EMPIRE

11 FÉVRIER 2026 - LUXEMBOURG - DEN ATELIER

13 FÉVRIER 2026 - AMSTERDAM - Q - FACTORY

15 FÉVRIER 2026 - PARIS - ELYSEE MONTMARTRE Montre plus

Parallèlement à la tournée européenne, Lucio Corsi a également annoncé une tournée Palasport en Italie pour 2026. Voici les dates :