Mariah Carey n'a pas plagié All I Want for Christmas Is You. Après l'analyse d'un musicologue, une juge a estimé que les progressions d'accords et les rythmes harmoniques des deux chansons étaient « très différents».

Mariah Carey a gagné un procès en violation des droits d'auteur concernant son hit de 1994, All I Want for Christmas Is You. Covermedia

Covermedia Covermedia

En novembre 2023, les auteurs-compositeurs Troy Powers et Andy Stone – qui se produit sous le nom de Vince Vance – ont déposé une plainte pour violation des droits d'auteur auprès d'un tribunal fédéral de Los Angeles, affirmant que la chanteuse avait plagié son morceau de Noël sur leur chanson éponyme de 1989.

C'est la deuxième fois que les avocats d'Andy Stone portent plainte contre Mariah Carey et son co-auteur Walter Afanasieff, entre autres. Ils demandaient au moins 20 millions de dollars de dommages et intérêts.

La justice a tranché: le plagiat n'est pas avéré. Dans une décision rendue mercredi 19 mars (25), la juge de district américaine Mónica Ramírez Almadani a estimé que les chansons n'étaient pas suffisamment similaires pour qu'un jury puisse conclure que l'interprète de Hero avait commis une violation du droit d'auteur.

Citant l'analyse d'un musicologue, la juge a expliqué que si les deux titres font référence à des « clichés de chansons de Noël», les progressions d'accords et les rythmes harmoniques sont « très différents».

« Sur la base de ce qui précède, les plaignants n'ont pas réussi à démontrer que Carey et Vance sont substantiellement similaires selon le test extrinsèque», a-t-elle écrit dans sa déclaration.

La juge Almadani a reproché également à Andy Stone et à ses avocats de soulever des « arguments juridiques frivoles» et de présenter des « déclarations de fait non pertinentes et non étayées». En conséquence, les plaignants ont été condamnés à rembourser une partie des frais de justice engagés par Mariah Carey pour se défendre.

Les représentants des plaignants, de Mariah Carey et de sa maison de disques, Sony Music, n'ont pas encore commenté la nouvelle.