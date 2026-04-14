  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Musique Oasis et Phil Collins seront intronisés au Rock and Roll Hall of Fame

Covermedia

14.4.2026 - 11:12

Oasis, Phil Collins, Iron Maiden ou encore Billy Idol font partie des artistes qui seront intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2026. L'annonce a été faite lors de l'émission télévisée American Idol le 13 avril (26).

Oasis
Oasis

Covermedia

14.04.2026, 11:12

Oasis fait partie des huit groupes et artistes intronisés en 2026 au Rock and Roll Hall of Fame.

Les distinctions ont été annoncées lors de l'émission télévisée American Idol, lundi 13 avril (26). La cérémonie d'intronisation se déroulera le 14 novembre (26) à Los Angeles.

La liste comprend également Billy Idol et Phil Collins, qui est désormais intronisé deux fois, puisqu'il l'a été en tant que membre du supergroupe Genesis. Les années 1980 sont devenues par défaut la décennie de prédilection du Rock and Roll Hall of Fame pour les nouveaux sélectionnés cette année. Les cinq autres artistes qui seront intronisés en tant qu'interprètes sont Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross et Wu-Tang Clan.

Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah et MC Lyte seront également intronisés en tant qu'influenceurs précoces, tout comme Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller et Rick Rubin en tant que lauréats du prix de l'excellence musicale. Ed Sullivan recevra le prix Ahmet Ertegun.

Les artistes nommés pour 2026, mais non intronisés sont New Edition, Pink, INXS, The Black Crowes, Jeff Buckley, Shakira, Lauryn Hill, Melissa Etheridge et Mariah Carey. Alors qu'Oasis, Iron Maiden et Joy Division/New Order étaient nommés pour la troisième fois cette année, Mariah Carey fait partie de la douzaine d'artistes qui ont été nommés au moins trois fois, mais qui n'ont toujours pas été intronisés. On notera que plus de 90% des quelque 1.000 artistes intronisés à ce jour sont des hommes.

Liam Gallagher a réagi sur X avec une légère pointe d'ironie. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour nous. C'est un véritable honneur. Depuis tout petit, quand je chantais sous la douche, je rêvais d'être un jour au Rock and Roll Hall of Fame. C'est vrai, comme on dit, tout est possible quand on a un rêve», a-t-il déclaré.

Le chanteur d'Oasis avait précédemment fait savoir tout le mépris qu'il portait à la cérémonie, traitant les autres nommés de « clowns» et expliquant qu'il n'avait pas besoin de cela pour être rock'n'roll. Il avait ajouté, cette année, que « bien sûr», si son groupe était intronisé, il dirait alors « le plus grand bien» du Rock and Roll Hall of Fame.

Les plus lus

Comme si le Vatican avait appuyé sur «le bouton nucléaire»
«Katy Perry m'a agressée sexuellement dans une boîte de nuit»
La mauvaise blague de Donald Trump aux agriculteurs américains !
Danger élevé: la Patrouille des Glaciers stoppe ses premières courses
Nicolas Féraud s'explique pendant 11 heures, mais ne convainc pas
«Certaines des choses que je faisais visaient à semer la zizanie»