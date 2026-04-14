Oasis, Phil Collins, Iron Maiden ou encore Billy Idol font partie des artistes qui seront intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2026. L'annonce a été faite lors de l'émission télévisée American Idol le 13 avril (26).

Oasis

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Oasis fait partie des huit groupes et artistes intronisés en 2026 au Rock and Roll Hall of Fame.

Les distinctions ont été annoncées lors de l'émission télévisée American Idol, lundi 13 avril (26). La cérémonie d'intronisation se déroulera le 14 novembre (26) à Los Angeles.

La liste comprend également Billy Idol et Phil Collins, qui est désormais intronisé deux fois, puisqu'il l'a été en tant que membre du supergroupe Genesis. Les années 1980 sont devenues par défaut la décennie de prédilection du Rock and Roll Hall of Fame pour les nouveaux sélectionnés cette année. Les cinq autres artistes qui seront intronisés en tant qu'interprètes sont Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross et Wu-Tang Clan.

Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah et MC Lyte seront également intronisés en tant qu'influenceurs précoces, tout comme Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller et Rick Rubin en tant que lauréats du prix de l'excellence musicale. Ed Sullivan recevra le prix Ahmet Ertegun.

Les artistes nommés pour 2026, mais non intronisés sont New Edition, Pink, INXS, The Black Crowes, Jeff Buckley, Shakira, Lauryn Hill, Melissa Etheridge et Mariah Carey. Alors qu'Oasis, Iron Maiden et Joy Division/New Order étaient nommés pour la troisième fois cette année, Mariah Carey fait partie de la douzaine d'artistes qui ont été nommés au moins trois fois, mais qui n'ont toujours pas été intronisés. On notera que plus de 90% des quelque 1.000 artistes intronisés à ce jour sont des hommes.

Liam Gallagher a réagi sur X avec une légère pointe d'ironie. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour nous. C'est un véritable honneur. Depuis tout petit, quand je chantais sous la douche, je rêvais d'être un jour au Rock and Roll Hall of Fame. C'est vrai, comme on dit, tout est possible quand on a un rêve», a-t-il déclaré.

Le chanteur d'Oasis avait précédemment fait savoir tout le mépris qu'il portait à la cérémonie, traitant les autres nommés de « clowns» et expliquant qu'il n'avait pas besoin de cela pour être rock'n'roll. Il avait ajouté, cette année, que « bien sûr», si son groupe était intronisé, il dirait alors « le plus grand bien» du Rock and Roll Hall of Fame.