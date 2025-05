Incident très embêtant pour Zoë Më: «Je suis sûre qu'il y aura une solution»

Zoë Më: «Je me sens parfaitement bien»

La première demi-finale du Concours Eurovision de la chanson (ESC) a lieu mardi soir à Bâle. Quinze pays sont en lice pour se qualifier pour la finale de samedi. La Suisse fera également une apparition avec Zoë Më. En tant que représentante du pays organisateur, elle est automatiquement qualifiée pour la finale. Elle se produira en avant-dernière position. Comparée à d'autres prestations, qui recourent souvent à l’utilisation de flammes et de rayons laser, sa performance sera plus intime et poétique, en accord avec sa délicate ballade pop « Voyage».

13.05.2025