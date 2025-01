La chanteuse et poétesse américaine Patti Smith a annoncé avoir annulé une représentation prévue jeudi à Sao Paulo, au Brésil, après avoir été victime d'un malaise sur scène.

Patti Smith au Paléo Festival en 2024. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Considérée comme la marraine du punk rock, Patti Smith «se remet bien, mais nos médecins disent qu'elle a besoin d'un peu plus de temps pour être aussi bien que possible», peut-on lire dans un communiqué signé par la chanteuse de 78 ans et par la formation franco-allemande Soundwalk Collective, qui se produit avec elle dans le cadre d'une tournée en Amérique latine.

«Elle souffrait d'un fort mal de tête ces derniers jours et de vertiges sur scène», a informé au travers d'une story Instagram publiée mercredi soir le théâtre Cultura Artistica, où elle se produisait.

Selon des médias brésiliens, Patti Smith s'est évanouie sur scène mercredi pendant une prestation, et après avoir été prise en charge, est revenue en fauteuil roulant pour interpréter ses chansons «Wing» et «Because the Night».

Elle a ensuite présenté ses excuses au public et a quitté la scène. «J'ai eu un étourdissement post-migraineux et un petit incident», a-t-elle expliqué sur Instagram.

Mais cet incident «ne mérite pas tant d'attention» et «croyez-moi, je vais bien», a-t-elle tenu à rassurer sur le même réseau social.

Légende de la scène punk des années 1970 pour son album punk phare «Horses», Patti Smith est entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2007.