Sois présent en direct lorsque des stars nationales et internationales font fureur au Montreux Jazz Festival, à l'Openair Frauenfeld, au Moon&Stars de Locarno, au Gurten et au Paléo Festival.

Montreux Jazz Festival 4 au 19 juillet 2025

4 juillet | à partir de 20h30 : Chaka Khan

Chaka Khan revient à Montreux après 14 ans et rend hommage à Quincy Jones avec un concert spécial. Pour ses 50 ans de scène, l'icône des Grammy Awards célèbre ses plus grands succès en direct sur blue Zoom.

5 juillet | à partir de 20h30 : Trueno

Trueno débute dans les rues de Buenos Aires avec un incroyable sens de la formule et devient la star du rap d'Amérique latine. A Montreux, il apporte des beats trap et des vibrations reggaetón sur scène et en direct sur blue Zoom.

6 juillet | dès 20h30 : The Inspector Cluzo

Deux agriculteurs bio français avec une guitare et une batterie : "The Inspector Cluzo" apportent du blues rock et du funk bruts de leur ferme directement à Montreux. Découvre leur concert en direct et en exclusivité sur blue Zoom.

8 juillet | dès 21h00 : London Grammar

London Grammar enchante Montreux avec de l'artpop et des chansons de son nouvel album The Greatest Love. Et par-dessus tout, la voix inimitable de Hannah Reid. Un concert comme une nuit d'été en direct sur blue Zoom.

9 juillet | à partir de 22h30 : Raye

De la star de TikTok à l'artiste d'exception : Raye apporte son propre mélange de soul, de pop et de R'n'B au Montreux Jazz Festival. Une grande voix, des chansons fortes, des textes émouvants. Découvre son set live acclamé en exclusivité sur blue Zoom.

14 juillet | à partir de 20h30 : Bloc Party

Bloc Party ramène le son des années 2000 brut, énergique et plein de nostalgie à Montreux. Le 14 juillet 2025, ils fêteront les 20 ans de leur premier album "Silent Alarm". Blue Zoom retransmettra ce concert anniversaire en direct.

16 juillet | à partir de 20h45 : The Kenny Wayne Sheperd Band

- avec l'invité spécial Bobby Rush.

Deux grands du blues réunis dans un projet qui leur tient à cœur : la star de la guitare Kenny Wayne Shepherd et le gagnant de Grammy Bobby Rush, âgé de 91 ans, mettent en scène du blues, de la soul et du rock avec leur album "Young Fashioned Ways", en direct de Montreux sur blue Zoom.

16 juillet | à partir de 23h30 : Joe Bonamassa

Virtuose, puissant, entraînant : Joe Bonamassa est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de blues de notre époque. blue Zoom retransmet son concert en direct.

19 juillet | à partir de 22h00 : Alanis Morissette

Alanis Morissette fête les 30 ans de "Jagged Little Pill", l'un des albums les plus influents de tous les temps. Après 13 ans, l'icône des Grammy Awards revient à Montreux pour une soirée pleine d'émotion, de puissance, de nostalgie et d'énergie rock.

Moon&Stars 10 au 20 juillet 2025

13 juillet | 19h30 : Kamrad

Kamrad apporte son son pop international d'Allemagne sur la Piazza Grande. Avec des tubes comme "I Believe", il touche la corde sensible d'une nouvelle génération en direct et en exclusivité sur blue Zoom.

13 juillet | 20h30 : Álvaro Soler

Été, soleil, Soler : Alvaro Soler apporte la joie de vivre méditerranéenne sur la Piazza Grande de Locarno. Lors de Moon & Stars, il jouera ses plus grands succès. Découvre le son de bonne humeur de l'Espagnol en direct sur blue Zoom.

13 juillet | 21h55 : Samu Haber

En tant que leader du groupe Sunrise Avenue, Samu Haber a enthousiasmé des millions de fans de musique dans le monde entier. Aujourd'hui, le musicien finlandais revient avec son premier album solo en anglais et enchante la Piazza Grande de Locarno. L'intégralité du concert en direct et en exclusivité sur blue Zoom.

17 juillet | 20h30 : Rea Garvey

Il a écrit l'histoire de la musique avec "Supergirl", depuis 2011 il enthousiasme en solo : Rea Garvey présente sur scène des chansons de plus de 20 ans lors du Moon & Stars à Locarno. blue Zoom montre le concert émotionnel en direct et en exclusivité.

16 juillet | à partir de 22h00 : Amy Macdonald

Rugueux comme le nord, chaud comme une nuit d'été. Quand Amy Macdonald chante sur la Piazza Grande, tout semble plus léger. La folk pop écossaise rencontre le cœur. Et soudain, "This Is the Life" est plus qu'une simple chanson.

Paléo Festival 22 au 27 juillet 2025

22 juillet | à partir de 21h00 : Saïan Supa Celebration

La légende est vivante ! La Saïan-Family célèbre le crew Saïan Supa avec un hip-hop oldschool explosif. Vivez ce concert unique en direct du Paléo Festival, en exclusivité sur blue Zoom.

26 juillet | à partir de 20h00 : Danakil

Danakil assure la vibe ultime du festival ! Découvre le reggae avec de gros cuivres, des messages forts et une ambiance feel good absolue. Un vrai temps fort du Paléo en direct et en exclusivité sur blue Zoom.

26 juillet | à partir de 21h15 : Last Train

Last Train fait rouler le Paléo Festival 2025 ! Viens découvrir les rockeurs français avec leur show plein d'énergie et leur son entraînant. Un concert à ne pas manquer en direct et en exclusivité sur blue Zoom.

27 juillet | à partir de 20h30 : Sinfonia Valais

Sinfonia Valais apporte une touche classique particulière au Paléo Festival. Un concert pour s'arrêter en direct et en exclusivité sur blue Zoom.

27 juillet | à partir de 21h30 : Nemo

Nemo laisse le concours de l’Eurovision derrière lui et montre ce qu'il a vraiment dans le ventre : avec de l'opéra, du rap et de la puissance queer, l'artiste exceptionnel de Bienne fait trembler la scène du Paléo Festival. Un concert à fleur de peau en direct et en exclusivité sur blue Zoom.

Openair Gampel 14 au 17 août 2025

17 août | à partir de 15h00 : 01099

Le collectif de rap 01099 de Dresde combine des beats cools avec des textes authentiques. Avec des chansons comme "Frisch", ils bousculent la scène rap. Leur concert sans clichés, mais avec beaucoup de charme, en direct et en exclusivité sur blue Zoom.

