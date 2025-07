Comme la simplicité peut être belle et précieuse ! Ce mardi 15 juillet, Jorge Drexler est arrivé sans fracas, fidèle à lui-même, guitare à la main, transformant la scène du Casino de Montreux en un véritable écrin de douceur. Le poète uruguayen a suspendu le temps. Un moment de grâce rare, fait de murmures, de regards complices et de chaleur humaine. Un pur régal.

Jorge Drexler a transforme la scène du Casino de Montreux en un véritable écrin de douceur. imago images/NurPhoto

Nicolas Barman Barman Nicolas

« Qué locura, no ? » (Quelle folie, non ?)

Très reconnaissant de pouvoir fouler cette scène si mythique, l’auteur-compositeur uruguayen a ouvert son récital par un « Eco » hypnotique, suivi de l’incontournable « Amar la trama y el desenlace. »

Très vite, la salle — latinisée — s’est suspendue à ses mots. Pas d’artifice, pas de démonstration : juste la force tranquille d’un artiste qui sait que la justesse et le silence peuvent être aussi éloquents qu’un accord parfait.

Jorge Drexler, c’est un souffle, une guitare, une science de l’épure. Il a osé — et réussi — faire chavirer « Al otro lado del río » a cappella. Cette chanson, qui lui valut un Oscar, reste à ce jour la première œuvre en espagnol à avoir remporté la précieuse statuette dorée.

Une voix enveloppante, un univers en clair-obscur

Né à Montevideo, médecin, installé à Madrid, Drexler aime voyager dans son propre univers : celui du folklore sud-américain et de la pop lettrée, entre tradition et modernité.

Comme ce clin d’œil émouvant adressé à la diva argentine Mercedes Sosa à travers de "Sea", qui a serré bien des gorges dans le public. Chaque chanson devint un récit vivant, une confidence murmurée à l’oreille des 1'300 chanceux et chanceuses présents dans la chaleur du Casino.

Son dernier concert

Cette scène, avec ses nouvelles places assises et ses espaces debout réorganisés, offrait un cadre idéal pour ce moment de pure écoute. Drexler a joué avec les rythmes, les samples, les silences, les sourires – provoquant des rires complices entre deux mélodies.

Ce concert exclusif en Suisse — et le dernier pour lui cette année — était bien plus qu’un simple rendez-vous musical : c’était une offrande. Comme s’il nous rappelait qu’en ces temps bousculés, l’écoute lente, la parole juste et la beauté discrète sont, elles aussi, des formes de résistance.

Et ce soir, à Montreux, cette résistance-là a résonné avec une douceur profonde.