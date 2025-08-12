  1. Clients Privés
covermedia-entertainment_articles Taylor Swift annonce un nouvel album

Covermedia

12.8.2025 - 11:35

Un peu plus d'un an après la sortie de son onzième album, Taylor Swift a déjà prévu la suite. La chanteuse américaine participera également cette semaine au podcast de son petit ami Travis Kelce.

Taylor Swift
Taylor Swift

Covermedia

12.08.2025, 11:35

Taylor Swift a annoncé le titre de son douzième album studio, The Life of a Showgirl.

Avant cette annonce, la superstar a laissé apparaître sur son site officiel un compte à rebours qui s'est terminé à 12h12. Les fans ont ensuite découvert le titre de son nouvel opus avec plusieurs options de précommandes pour des éditions vinyle, CD et cassette. Si la pochette n'a pas encore été dévoilée, le site arbore des couleurs vert menthe et orange pailletées.

La date de sortie de The Life of a Showgirl n'est pas encore connue. Toutefois, le site précise que les articles de précommandes seront expédiés avant le 13 octobre.

« L'affichage de ce produit est un rendu numérique flouté à des fins de précommande uniquement», peut-on lire. « L'illustration réelle du produit et les détails du vinyle seront annoncés à une date ultérieure. Veuillez noter qu'en raison du processus de fabrication personnalisé, chaque unité de vinyle peut avoir une coloration légèrement différente.»

Plus tôt dans la semaine, le petit-ami de la chanteuse, le joueur de football américain Travis Kelce, et son frère Jason Kelce ont annoncé qu'ils dévoileraient le 13 août prochain un épisode de leur podcast New Heights avec une « invitée très spéciale». Après que des rumeurs ont circulé sur la présence de la popstar, un aperçu de l'épisode a été diffusé sur les réseaux sociaux avec la chanteuse de Cruel Summer, assise à côté de son conjoint.

On l'entend complimenter Travis Kelce sur son sweat bleu, remarquant que « c'est une belle couleur sur toi». Ce dernier lui répond alors: « Oui, je sais. C'est la couleur de tes yeux, chérie. C'est pour ça qu'on s'accorde si bien».

Le dernier album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, est sorti en avril 2024.

