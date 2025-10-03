  1. Clients Privés
Teintes 80's Taylor Swift sort son 12e album, «The Life of a Showgirl»

ATS

3.10.2025 - 06:30

La chanteuse américaine Taylor Swift a dévoilé vendredi son 12e album, «The Life of a Showgirl». Ce disque résolument pop célèbre son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce, et solde quelques comptes.

Le 12e disque de Taylor Swift célèbre son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce, et solde quelques comptes (archives).
Le 12e disque de Taylor Swift célèbre son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce, et solde quelques comptes (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 06:30

03.10.2025, 07:10

Selon une stratégie publicitaire maîtrisée, les fans de la chanteuse, les «Swifties», n'avaient jusque-là pas entendu la moindre note du 12e opus de leur idole. Pour satisfaire leur curiosité, ils ont dû se contenter d'une couleur orange pailletée omniprésente dans toute la promotion, d'une série de photographies de l'artiste en tenue de danseuse de cabaret et de bribes de paroles de chansons distillées lors de la dernière ligne droite.

Après quatre albums folk ou introspectifs, «The Life of a Showgirl» propose des morceaux dansants aux sonorités rappelant les années 1980, à commencer par le single «The Fate of Ophelia».

Mais comme on ne change pas une formule qui gagne, les ballades ont aussi la part belle parmi les 12 titres. Et la musique country, genre dans lequel l'artiste de 35 ans a débuté en 2006, pointe sur quelques morceaux, dont le duo final avec la nouvelle vedette de la pop Sabrina Carpenter.

«Je ne veux que toi»

La chanteuse a décrit sa dernière livraison comme une plongée dans les coulisses l'an dernier de la tournée géante retraçant toutes les époques de sa carrière.

«La période la plus joyeuse, la plus folle et la plus intense de [sa] vie», qui coïncide avec les premiers temps de sa relation avec Travis Kelce, avec qui elle a annoncé ses fiançailles en août.

Taylor Swift, qui a souvent exorcisé ses déceptions amoureuses en musique, chante les louanges de ce dernier sur «Wish List», clamant: «Je ne veux que toi, avoir deux ou trois enfants, que tout le quartier se mette à te ressembler».

Dans cette nouvelle ère, elle n'est toutefois pas qu'heureuse et peut se montrer vindicative, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou du patriarcat.

«Je protège la famille», entonne-t-elle aussi sur «Father Figure». Dans ce morceau inspiré du titre éponyme de George Michael (avec la bénédiction des ayants droit du chanteur), la chanteuse semble revenir sur la saga qui a entouré, entre 2019 et mai dernier, le rachat des droits de ses six premiers albums.

Avec ses paroles énigmatiques ("Bienvenue dans mon monde souterrain où tout est sombre / Au moins, tu sais exactement qui sont tes amis / Ce sont ceux qui ont les mêmes cicatrices"), «CANCELLED!», surtout, devrait donner du grain à moudre aux «Swifties», à l'affût de la moindre information sur la vie de leur idole.

