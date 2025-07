La grande Scène du Lac, c'est super. Sauf quand il pleut, comme ce lundi 7 juillet. Et sauf quand le soleil se couche. Et, et... non, en fait ce n'est pas si super que ça. Commentaire.

Tout emmitouflés dans leurs pèlerines, les spectateurs attendent sous la pluie l'arrivée de Noah Kahan. VP

C'est vrai que l'an dernier, sur le papier, ça avait l'air sympa. Une grande et belle scène posée sur le Léman: il n'y a qu'à Montreux qu'on peut imaginer quelque chose comme ça. Et oui, elle est belle cette Scène du Lac, rien à redire là-dessus.

Après, il y a le côté pratique. Être entassés en plein cagnard sur la place du marché, c'est moyennement agréable, reconnaissons-le. Et lorsque le soleil se couche, il nous tape en pleine figure, ce qui empêche de voir ce qui se passe sur scène.

Ce lundi soir, c'est le plan pluie qui était au menu. Pas de soleil dans les mirettes, mais un défilé de pèlerines et un véritable festival de capuchons. Alors que que le Léman, poussé par le vent, s'offrait une incursion çà et là sur les quais, le public attendait sagement Noah Kahan sous la pluie. Et il faisait un peu froid: après des jours de canicule, on avait presque oublié ce que c'était!

À son arrivée, le chanteur américain au catogan parfaitement huilé et à la voix inimitable a bénéficié d'une éclaircie. Hélas, les notes pop-folk distillées par l'artiste n'ont pas suffi à chasser les nuages. Les averses sont reparties de plus belle. Les frileux sont partis, les fans, stoïques, sont restés.

Mais la météo et ses caprices n'est pas le seul point susceptible de chagriner son monde lorsque l'on parle de la Scène du Lac. Avec elle, le Montreux Jazz Festival s'est étalé, ou plutôt, éparpillé. Nulle part, on a l'impression d'être vraiment au coeur de l'événement.

Et puis ce qu'on aime, au Montreux Jazz, c'est l'ambiance feutrée, les concerts de qualité, l'acoustique de la salle, l'impression de vivre un moment privilégié, «entre nous». Sur la grande scène à l'extérieur, rien de tout ça. On est davantage dans le trend du Festival off, qui a tout son charme aussi, mais ce n'est pas pareil.

D'ailleurs, même sans billet, on peut suivre les concerts de la grande scène en se postant sur la gauche de la place: même pas besoin de se mettre sur la pointe des pieds pour voir l'écran géant, ni d'écarquiller les oreilles pour ne pas perdre une note. Il suffit d'essayer de se frayer un chemin à cet endroit pendant un concert pour réaliser qu'ils sont nombreux à avoir compris la combine.

L'an prochain, le 2M2C sera tout beau tout neuf, ou plutôt tout rénové. La commune de Montreux nous le promet «plus moderne, plus lumineux» et au top en matière de normes de sécurité. C'est donc bien l'heure du chant du cygne pour la Scène du Lac. On retrouvera bientôt le Stravinski. Et c'est tant mieux.