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Musique Un été de festivals entre dinosaures du rock et stars du streaming

ATS

11.6.2026 - 10:30

De Gorillaz à Raye, de Sting à Theodora, la saison des festivals suisses s'ouvre sur un grand écart musical entre légendes des années 1970-1990 et vedettes nées sur les plateformes. Une tendance qui traverse les principales affiches de l'été, de Montreux à Nyon.

Nick Cave vient au Montreux Jazz Festival pour la troisième fois début juillet (archives).
Nick Cave vient au Montreux Jazz Festival pour la troisième fois début juillet (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.06.2026, 10:30

11.06.2026, 10:54

Le coup d'envoi est donné jeudi avec Festi'Neuch (12-15 juin) et le Greenfield Festival (11-13 juin). A Neuchâtel, le festival affiche complet avec un mélange de valeurs sûres francophones et de nouvelles figures du streaming. Vanessa Paradis, Feu! Chatterton et Jean-Louis Aubert y côtoient Adèle Castillon, Miki ou Théa.

Parmi les événements les plus attendus figure la première venue en Suisse du trio hip-hop irlandais Kneecap. Le groupe, originaire de Belfast, en anglais et gaélique irlandais, aborde des thèmes crus et très politiques, oscillant entre drogues, culture irlandaise et critique virulente de l'occupation britannique.

A Interlaken, le Greenfield Festival reste fidèle à son ADN rock et metal. Les Américains The Offspring, héros du punk rock californien des années 1990, y partageront l'affiche avec les Danois de Volbeat.

Le Caribana Festival (18-21 juin), à Crans-près-Céligny, prendra ensuite le relais avec une programmation populaire emmenée notamment par les artistes francophones Mika, Louane, M Pokora et Kendji Girac.

Des artistes d'un festival à l'autre

Plusieurs artistes de Festi'Neuch poursuivront leur tournée suisse au Paléo Festival (21-26 juillet). Vanessa Paradis, Feu! Chatterton, Adèle Castillon et Miki figurent également à l'affiche du plus grand open air du pays.

Parmi les jeunes artistes à suivre cet été figure Sam Sauvage. Avec sa voix grave, son univers décalé, le chanteur français de 26 ans s'est rapidement imposé comme l'une des révélations de la nouvelle scène francophone. Après un passage à Festi'Neuch, il retrouvera le public romand au Paléo Festival avant les Docks à Lausanne fin novembre, une occasion de se souvenir de l'été.

A Nyon, les organisateurs assument un mélange de générations. Le mythique groupe britannique depuis le new wave The Cure et Gorillaz, ni totalement «dinosaures», ni vraiment «nouvelle génération streaming», mais un groupe hybride, déjà numérique avant l’ère TikTok, côtoient des artistes plus récents comme Theodora. Surnommée «La Boss Lady», cette chanteuse franco-congolaise de 26 ans, née à Lucerne et révélée au grand public grâce aux réseaux sociaux, s'impose sur la scène francophone depuis 2024.

Montreux entre monuments et nouveaux talents

Le Montreux Jazz Festival (3-18 juillet), qui célèbre sa 60e édition, réunit Sting, Nick Cave, Deep Purple, Van Morrison ou encore James Taylor. Sting, l'ancien leader de «The Police» reconverti dans une carrière solo à succès, revient pour la neuvième fois à Montreux tandis que ce sera la troisième fois pour le chanteur australien Nick Cave. Ce dernier distille un rock ténébreux avec les Bad Seeds depuis qu'il s'est fait connaître dans un film de Wim Wenders «Les ailes du désir» en 1987.

La programmation accueille aussi des artistes emblématiques de la nouvelle scène internationale. La Britannique Raye, 28 ans, ouvrira notamment les festivités. Après avoir écrit dans l'ombre pour de grands artistes (Beyoncé, David Guetta), elle s'est libérée de sa maison de disques pour exploser en solo.

Moby très attendu

L'une des curiosités de cette édition sera également la première venue de Moby, l'une des figures majeures de la musique électronique, qui a popularisé le genre dans les années 1990 avec des albums cultes comme «Play». «Nous l'attendons depuis 30 ans», avait souligné le directeur du festival, Mathieu Jaton, lors de la présentation de la programmation.

La circulation des artistes entre festivals se retrouve aussi au Openair Frauenfeld (9-11 juillet), où Wiz Khalifa, Gunna et Yeat mèneront l'affiche du plus grand festival hip-hop d'Europe.

Le Tessin n'est pas en reste. La saison s'ouvrira avec JazzAscona (25 juin-4 juillet), avant Moon&Stars à Locarno (10-20 juillet), Lugano LongLake Festival (9-26 juillet) et Vallemaggia Magic Blues (10 juillet-6 août).

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