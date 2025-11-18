Vitaa a surpris son public de Lyon en plein concert en annonçant qu'elle prendrait du recul après sa tournée. La chanteuse s'est montrée très reconnaissante envers les nombreux messages de soutien de ses fans.

« C'est bientôt la fin» pour Vitaa, ou du moins, temporairement!

Alors qu'elle se produisait sur scène le 15 novembre (25) à Lyon dans le cadre de sa tournée pour son album Charlotte, la chanteuse de 42 ans a révélé au public qu'elle ferait bientôt une pause dans sa carrière. Avant cette annonce, Vitaa, de son vrai nom Charlotte Gonin, a remercié ses fans pour « tous les sourire», « les cadeaux» et « les messages que je reçois depuis des années maintenant», comme l'a dévoilé une vidéo sur les réseaux sociaux.

« Je lis tout, je vois tout, je prends tout», a-t-elle assuré. « Je vous aime, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, c'est bientôt la fin. Mais la vérité: vous me faites le plus beau cadeau du monde, c'est une grâce pour moi d'avoir un public comme vous, merci beaucoup.»

Au moment de présenter sa prochaine chanson, la chanteuse d'À fleur de toi a confié à ses fans que cette dernière était « appropriée à» la suite des évènements.

« Je vais repartir un petit peu dans l'ombre», a-t-elle précisé. « C'est bien aussi de faire un break, c'est bien de disparaître aussi. Mais dans ces moments-là, moi, je suis nostalgique, alors je regarde beaucoup les vidéos, je regarde beaucoup les photos, les lettres que l'on m'écrit et j'ai écrit cette chanson pour vous dire un truc, c'est que même si je suis moins présente, vous êtes là», a-t-elle ajouté en pointant son cœur, « et je ne vous oublie pas».

Vitaa doit encore assurer trois concerts à la Seine musicale de Paris en fin de semaine prochaine.