Manon Bannerman est membre du groupe de six filles «Katseye». Le groupe de K-pop est nominé pour deux Grammy Awards et Manon est ainsi la première musicienne suisse à y parvenir. Quelles sont ses chances de gagner?

Manon de Katseye nominée pour deux Grammys en 2026 Manon écrit l'histoire de la musique suisse : pour la première fois, une artiste suisse est nominée dans l'une des quatre catégories principales des Grammys. Katseye a reçu deux nominations - en tant que "Best New Artist" et "Best Pop Duo/Group". Photo: IMAGO/ABACAPRESS Katseye aux NRJ Music Awards à Cannes 2025 : Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Rajagopalan, Sophia Laforteza (de gauche à droite). Photo: IMAGO/ABACAPRESS Et aux MTV Video Music Awards en septembre 2025 à New York : Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeong, Sophia Laforteza and Lara Raj (de gauche à droite). Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Rédaction blue News Carlotta Henggeler

La cérémonie des Grammy Awards qui se déroulera dans la nuit du 1er au 2 février 2026 est placée sous une étoile historique pour la Suisse: la chanteuse Meret Manon Bannerman, née à Lucerne et membre du groupe de K-pop Katseye, est nominée dans plusieurs catégories principales.

Un succès qu'aucun créateur musical suisse n'avait réussi auparavant dans les quatre catégories les plus importantes. Certes, depuis la création des Grammy Awards en 1959, quelques artistes suisses ont déjà remporté le trophée tant convoité ou ont été nominés - mais aucun artiste suisse n'avait jusqu'à présent été représenté dans les quatre catégories principales «Song of the Year», «Record of the Year», «Album of the Year» ou «Best New Artist».

Avec Katseye, Manon Bannermann entre désormais doublement en lice - en tant que «Best New Artist» et «Best Pop Duo/Group». De plus, Katseye se produira en direct lors des Grammys. Manon est donc aussi la première Suissesse à se produire aux Grammys.

Tu n'as encore jamais entendu parler de Manon et de Katseye ? Pas de problème - tu trouveras ici tout ce que tu dois savoir sur les espoirs suisses des Grammy Awards.

Katseye a été castée au niveau international

68ème Grammy Awards en direct sur blue News © Paramount+ Pour la première fois dans l'histoire des Awards, une Suisse, Manon von KATSEYE, est nommée dans l'une des quatre catégories principales. Sur blue News, tu peux suivre le show en direct dans la nuit du lundi deuxième février 2026, à partir de 2 heures du matin. blue Zoom diffuse l'intégralité de la remise des prix ce lundi à partir de 20h30 en son bicanal. Le spectacle sera commenté par l'humoriste Frank Richter et le rédacteur de blue News Roman Müller.

Katseye a été créée en 2023 dans le cadre de l'émission de casting «The Debut : Dream Academy». Cette émission de survie internationale a été produite par le groupe de divertissement sud-coréen HYBE - connu pour le succès mondial d'actes de K-pop comme BTS - en collaboration avec le label de disques américain Geffen Records. L'objectif était de former un groupe de filles à vocation mondiale. Vingt participantes de différents pays se sont affrontées lors de challenges de chant, de danse et de performance. L'émission s'est déroulée du 1er septembre au 17 novembre 2023 et a été diffusée principalement en ligne via YouTube et Weverse, complétée par des publications sur la plateforme japonaise ABEMA.

Le processus intensif de casting et d'entraînement a été documenté dans la série documentaire de Netflix «Pop Star Academy : Katseye», qui montre la sélection des participantes, leur entraînement de plusieurs mois au chant, à la danse et à la performance, ainsi que le chemin vers la composition finale du groupe. La série est sortie en août 2024.

Elle a parfois suscité la controverse, les téléspectateurs ayant critiqué la représentation de certains membres et la forte pression exercée sur les performances. Néanmoins, le documentaire a contribué de manière déterminante à la notoriété internationale du groupe.

Malgré sa jeune existence, Katseye a déjà sorti deux EP et 14 chansons au total et compte aujourd'hui quelque 37 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Le groupe de six personnes est composé de Daniela (États-Unis), Lara (États-Unis), Megan (États-Unis), Sophia (Philippines), Yoonchae (Corée du Sud) et Manon (Suisse). Musicalement, Katseye évolue dans le domaine de la pop internationale avec des influences claires de K-pop, de R&B et de dance-pop contemporaine.

Les membres vivent et travaillent ensemble à Los Angeles, où se déroulent également leur entraînement et leur production musicale. Une apparition aux Grammy Awards pourrait maintenant propulser définitivement Katseye dans la ligue des pop stars internationales.

Comment Manon a-t-elle réussi à intégrer le girls band ?

Manon Bannerman a grandi à Sursee près de Lucerne et à Zurich. Sa mère a des origines suisses et italiennes, son père est originaire du Ghana. Très tôt, elle a rêvé de la grande scène : comme Bannerman le décrit dans des interviews et dans la série documentaire de Netflix, son objectif déclaré est de devenir aussi célèbre que Beyoncé - une comparaison que son père a également faite très tôt. Adolescente, elle a commencé à écrire des chansons, à jouer du ukulélé et du piano et à se constituer sa propre communauté de fans via Instagram et TikTok.

À l'école-atelier de Zurich, qui met l'accent sur les arts créatifs, Manon Bannerman a approfondi sa passion pour la musique et la performance. Un moment clé a suivi lors d'une apparition spontanée sur scène pendant un concert du chanteur allemand Cro : devant des milliers de personnes, elle s'est soudainement retrouvée sous les feux de la rampe - une expérience qui l'a confortée dans l'idée d'oser franchir l'étape suivante. Peu de temps après, Bannerman a posé sa candidature pour l'émission de casting internationale «The Debut : Dream Academy», qui a finalement posé la première pierre de sa carrière en tant que membre du groupe de filles Katseye.

Voici le son du plus grand hit de Katseye

Dans la chanson «Gabriela», Katseye aborde le thème de la jalousie, de la rivalité et de la peur de perdre un être cher au profit de quelqu'un d'autre. Le personnage mystérieux de «Gabriela» symbolise l'insécurité et les conflits intérieurs dans une relation.

Le titre est devenu le plus grand succès du groupe : «Gabriela» s'est classé dans le top 20 du Billboard Hot 100, les principaux classements américains des singles du magazine Billboard, a atteint les sommets du Billboard Global Charts et a été diffusé en streaming par millions dans le monde entier. La chanson marque ainsi la percée commerciale de Katseye.

Les autres nominés

Le rappeur Kendrick Lamar est en tête du classement avec neuf nominations. Avec son album «GNX», il affronte Lady Gaga ("Mayhem") pour le prix le plus important, celui d'«Album de l'année». Bad Bunny, Justin Bieber et Sabrina Carpenter sont également nominés.

La K-pop est remarquablement bien représentée aux Grammys 2026 : deux chansons ont réussi à se hisser dans la catégorie «Chanson de l'année», dont «Golden» du hit de Netflix KPop Demon Hunters ainsi que «APT.» de Rosé et Bruno Mars.

Katseye doit notamment affronter Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, Lola Young et Leon Thomas ("Best New Artist") ainsi que des poids lourds de la pop comme SZA & Kendrick Lamar, ROSÉ & Bruno Mars ou Ariana Grande & Cynthia Erivo ("Best Pop Duo/Group Performance"). Mais comme nous l'avons déjà mentionné : rien que les nominations sont déjà une étape importante pour le jeune groupe - et pour la Suisse.