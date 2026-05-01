Yves Schifferle suit le Concours Eurovision de la chanson depuis son enfance. Aujourd'hui, en tant que chef de la délégation suisse, il contribue à décider qui représentera notre pays sur la grande scène - et désormais, la Suisse est à nouveau en tête. Quel est le secret de cette réussite ? Interview

Depuis 2019, la Suisse a toujours réussi à se qualifier pour la finale de l'ESC, avec pour point d'orgue la victoire de Nemo en 2024, qui a remporté le trophée pour la troisième fois pour notre pays avec la chanson "The Code". Que se cache-t-il derrière cette série de succès ? Image : Antti Aimo-Koivisto/STT-Lehtikuva/dpa

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Yves Schifferle, quel est votre premier souvenir de l'Eurovision?

En 1988, adolescent, j'étais assis devant la télévision avec mes parents et j'ai vu Céline Dion remporter l'ESC pour la Suisse. Pendant l'attribution des points, j'ai eu la chair de poule, tellement j'étais nerveuse.

Des années plus tard, vous avez lancé sur Facebook, avec votre partenaire, un chat sur l'Eurovision ...

Ce chat est né d'un gag, beaucoup de nos amis et amies sont également fans de l'événement. Puis, à un moment donné, ça a explosé - pendant la finale, on commentait tellement qu'on pouvait à peine suivre le spectacle à force de lire (rires).

Depuis 2022, vous êtes chef de la délégation suisse - et en 2025, lors de l'Eurovision à Bâle, vous étiez en outre responsable du développement et de la réalisation des deux demi-finales et de la finale en tant que Head of Show. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'ESC ?

L'ESC pose des jalons en matière de technique de production et repousse sans cesse les limites du possible - c'est en quelque sorte les Jeux olympiques du divertissement créatif. Il n'existe guère d'autre format de spectacle qui soit aussi résolument tourné vers l'avenir, aussi innovant et qui touche en même temps un public mondial de plusieurs centaines de millions de personnes.

La personne : Yves Schifferle dr Yves Schifferle travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine du divertissement télévisé. Après la production du Concours Eurovision de la Chanson 2025 à Bâle, dont il était responsable en tant que Head of Show, il a décidé de se concentrer à l'avenir sur son rôle de Head of Delegation suisse de l'"ESC". Il a par conséquent quitté sa fonction de chef du département Show à la télévision suisse SRF, qu'il occupait depuis 2021. Il continue cependant à faire partie de l'équipe de direction du show.

Jusqu'au début des années 2000, la Suisse obtenait régulièrement de bons classements à l'Eurovision. Ensuite, les choses sont devenues plus difficiles - entre 2007 et 2018, notre pays n'est parvenu que deux fois en finale. A quoi cela était-il dû ?

Nous, les Suisses, avons souvent du mal à voir grand et mettons trop vite notre lumière sous le boisseau. On a aussi longtemps cru qu'on n'avait pas vraiment de chance dans le concours en raison de l'attribution politique des points.

Ce n'est pas vrai ?

J'ai toujours été convaincu que si nous professionnalisons systématiquement le choix des artistes et des chansons, les bons résultats suivront. C'est exactement ce que nous avons mis en œuvre à la télévision suisse SRF en collaboration avec un partenaire externe. Parallèlement, nous travaillons également de manière ciblée avec des experts internationaux dans le domaine du staging, c'est-à-dire de la mise en scène, afin d'amener les prestations de la Suisse à un niveau compétitif.

Le tournant pour le mieux a eu lieu en 2019

A l'époque, Luca Hänni avait décroché la quatrième place avec la chanson «She Got Me». Il est alors apparu qu'une approche claire et professionnelle pouvait aussi fonctionner durablement pour la Suisse.

Depuis, notre pays a pu se qualifier pour la finale de l'ESC à chaque édition - jusqu'à ce qu'en 2024 , Nemo remporte le trophée pour la troisième fois pour la Suisse avec la chanson «The Code». Qu'avez-vous changé très concrètement dans la procédure de sélection ?

La différence décisive est qu'aujourd'hui, nous intervenons plus tôt et de manière plus ciblée. Sur un petit marché comme la Suisse, il ne suffit pas d'attendre que des chansons soient soumises - nous devons créer activement des opportunités. Le SUISA Songwriting Camp, qui s'est déroulé pour la première fois en 2017, a longtemps été un instrument important. Nous y avons réuni des artistes suisses avec des producteurs et des auteurs-compositeurs internationaux - et des chansons ont été créées, qui étaient dès le départ destinées à la grande scène.

Et aujourd'hui ?

Aujourd'hui, nous misons en outre sur des sessions d'écriture individuelles et incitons les artistes à participer à des camps internationaux afin de trouver de nouvelles impulsions et de nouveaux réseaux. Pendant ces camps, des équipes écrivent et produisent ensemble de nouvelles chansons.

L'objectif est de développer en peu de temps le plus grand nombre possible d'idées de chansons créatives ou même de démos finies. Parallèlement, la SRF échange avec des labels et des managements et accompagne de nombreux créateurs de musique pendant des années, jusqu'à ce que le bon moment soit venu pour eux de participer à l'Eurovision.

En 2024, Nemo a remporté l'Eurovision et a ramené le trophée de la victoire en Suisse pour la troisième fois :

Nemo accueilli par ses fans en Suisse Nemo est arrivé dimanche soir à Zurich, visiblement fatigué mais très heureux. «Tout ne me semble pas encore réel», a déclaré l'artiste de 24 ans après avoir été accueilli avec frénésie par une centaine de fans à l'aéroport. «Tout cela ne me semble pas encore réel. Devenir tout à coup une chose qui me dépasse, c'est absurde», a déclaré Nemo lors d'une conférence de presse organisée peu de temps après son arrivée en Suisse. 13.05.2024

Pour l'Eurovision de cette année à Vienne, les chansons pouvaient être soumises en Suisse en août dernier. Combien y en avait-il cette fois-ci ?

Nous avons enregistré 500 contributions du monde entier: de l'Australie à l'Afrique du Sud en passant par l'Allemagne et l'Angleterre.

Y a-t-il toujours autant de chansons soumises ?

Le nombre a nettement augmenté ces dernières années - auparavant, on en comptait environ 300. Je pense que l'organisation de l'Eurovision à Bâle a attiré une attention supplémentaire.

Comment les choses ont-elles évolué ensuite ?

Dans un premier temps, un panel interne de 20 personnes s'est réuni pour effectuer une présélection parmi toutes les chansons soumises. Ce panel se compose d'experts musicaux de toutes les régions de la SSR - Suisse romande, Tessin, Suisse rhéto-romane et Suisse alémanique. Il est complété ponctuellement par des experts ESC externes. Ensemble, ils ont eu pour mission d'écouter les 500 chansons et de faire une première sélection.

Cela semble être beaucoup de travail ?

C'est le cas. A la fin de ce premier panel, il restait 50 chansons pour lesquelles le voyage continuait : dans le processus de sélection à plusieurs niveaux qui s'ensuit, nous travaillons avec deux jurys. Le jury du public est composé par un institut d'études de marché et se compose de personnes de sept pays européens. Le jury d'experts, composé de 25 personnes, est lui aussi international et dispose d'une grande expérience de l'Eurovision. Je dis toujours que notre procédure reproduit le système de points du concours en miniature.

Combien de chansons ont passé le premier tour du jury ?

Sur les 50 chansons, il en restait 15. Ensuite, il y a eu la phase d'appariement et de reproduction.

Que se passe-t-il à ce moment-là ?

Pendant cette phase du processus de sélection, nous recherchons des interprètes locaux potentiels pour les chansons qui ont été soumises sans voix suisse - une tâche extrêmement exigeante.

Pourquoi ?

Il n'est souvent pas facile de trouver, pour une chanson déjà existante, quelqu'un qui puisse en ressentir l'histoire et l'interpréter de manière convaincante sur scène. L'étape suivante a consisté à soumettre une deuxième fois les 15 chansons, toutes interprétées pour la première fois par une voix suisse, à l'appréciation du public et du jury de professionnels.

Combien de chansons sont passées après le deuxième tour ?

Cinq chansons ont été retenues pour le troisième tour. En novembre, nous avons invité les chanteurs qualifiés à un contrôle en direct de deux jours dans le studio de télévision de la SRF. C'est là que nous avons travaillé pour la première fois en direct avec eux, que nous avons discuté des premières idées de mise en scène et que nous avons fini par produire une vidéo de la chanson. Celle-ci a ensuite été soumise aux deux jurys pour évaluation.

Lors de ce troisième tour, les membres du jury voient donc pour la première fois les interprètes en images ?

Exactement, jusqu'alors tout était basé sur l'audio.

Quand les musiciens ont-ils appris s'ils pouvaient représenter la Suisse à l'Eurovision 2026 ?

En règle générale, nous leur faisons un cadeau de Noël (sourire).

Elle s'apprête à faire sa plus grande apparition : Veronica Fusaro représentera la Suisse à l'Eurovision cette année :

Cette fois-ci, Veronica Fusaro a pu se réjouir de ce cadeau de Noël particulier. La musicienne de Thoune représentera la Suisse à l'ESC de Vienne avec la chanson «Alice». Elle n'a toutefois pas pu se reposer longtemps sur ses lauriers ...

C'est vrai - car après les fêtes de fin d'année, la phase de préparation proprement dite, c'est-à-dire ce que l'on appelle la «création de l'acte», a démarré immédiatement. En collaboration avec Veronica Fusaro et son management, nous avons mis sur pied une équipe créative responsable de sa prestation à Vienne. Cela signifie que tout ce que l'on voit sur la scène - c'est-à-dire l'éclairage, la tenue, la chorégraphie, les accessoires, les danseurs ou encore les effets comme les feux d'artifice - est conçu, créé et élaboré en commun.

Pouvez-vous nous parler du spectacle de Veronica Fusaro ?

Je dois malheureusement vous décevoir: cela restera secret jusqu'à la deuxième répétition à Vienne. Mais je peux déjà dire une chose: Veronica va surprendre beaucoup de monde avec son spectacle. Nous avons un partenaire solide à nos côtés pour son spectacle: Benke Rydman occupe le poste de directeur de la mise en scène. Il a déjà mis en scène Nemo en 2024 et a contribué à la victoire du candidat suédois Måns Zelmerlöw en 2015. Rydman sait donc exactement comment mettre en scène une performance.

Pourquoi est-il si important pour la SRF et la SSR que la Suisse obtienne de bons résultats à l'Eurovision ?

Un bon résultat est tout simplement plus agréable - pour les artistes, pour le public et pour nous tous. Mais surtout, cela a un impact nettement plus important sur la branche musicale. Et c'est précisément pour cela que nous faisons cela: notre mission en tant que SRF et SRG est de promouvoir la scène musicale suisse. L'Eurovision est une plate-forme unique en son genre.

Pourquoi ?

Nos artistes peuvent se présenter à un public international sur la plus grande scène et se construire une visibilité durable. Et je suis personnellement convaincu que nous, les Suisses, ne savons pas seulement bien skier, mais aussi faire de la grande musique. Rendre cela visible est ce qui me motive. Et c'est pourquoi j'avais l'ambition que la Suisse puisse à nouveau gagner le concours ...

... ce qui est devenu réalité en 2024 avec la victoire de Nemo.

Exactement. Nous avons vu à l'époque ce que cela pouvait déclencher dans notre propre pays - notamment avec l'Eurovision à domicile à Bâle l'année suivante.

C'est un sentiment très particulier lorsque cet événement se déroule soudain dans son propre pays. Une nouvelle conscience de soi est née à Bâle: nous, les Suisses, pouvons rivaliser au niveau international sur le plan de la créativité et ne devons pas nous cacher. Ce sentiment est effectivement un peu addictif et me motive chaque jour.

On dirait presque que vous aimeriez gagner l'Eurovision une nouvelle fois ?

Je n'y verrais aucun inconvénient (rires).

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