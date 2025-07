Will Smith a failli s'évanouir en jouant du cor des Alpes

La star américaine continue de découvrir les joies de la Suisse. Après Berne, l'ancien Prince de Bel-Air passe du temps en Suisse romande. Il s'est notamment essayé à un instrument typiquement helvétique avant son passage à Nyon.

Will Smith ne manque pas d'air. Capture d'écran/Instagram

Laurent Morel, Nyon Laurent Morel

La scène en a fait sourire plus d'un. Lundi, après avoir exploré la capitale nationale et goûté aux joies de Berne durant le week-end et son passage au Gurten festival, Will Smith s'est essayé au cor des Alpes. À Genève, l'acteur-chanteur a profité d'une prestation de l'Echo du Bois Rond pour s'initier à la «trompette» helvétique.

«J'ai vraiment failli m'évanouir !» a avoué l'Américain sur Instagram. «Le cor des Alpes n'est pas une blague.» Le groupe basé à Givrins, tout proche du Paléo festival, aura l'occasion d'assister à la prestation de l'artiste mercredi sur la Plaine de l'Asse.

«C'était un moment absolument magique», a confié au quotidien La Côte Alain Pasche, co-président du groupe vaudois. L'hôtel dans lequel loge la star américaine avait organisé «à la der'» cette animation typiquement suisse.