Mauvaise passe pour le couple princier de Monaco: Les rumeurs de crise sont relancées depuis quelques semaines. Mais Albert et Charlène affrontent la tempête en se montrent en public – avec un look solide comme un roc pour la princesse.

Charlène de Monaco plutôt audacieuse pour une princesse! Charlène de Monaco est connue pour sa versatilité en matière de coiffure, mais elle convainc également sur toute la ligne question mode. Découvrez en vidéo quelques looks inoubliables de la princesse. 13.07.2023

Période à nouveau fatigante pour Charlène de Monaco. Chaque jour, elle et son mari, le prince Albert II, sont confrontés à de nouveaux gros titres. Et toujours un sujet brûlant: leur relation. Selon certains médias, celle-ci serait en train de s'effriter. On parle même d'un déménagement de Charlène en Suisse.

Une apparition commune

Mais une photo publique commune, publiée par le palais lui-même sur Instagram, les montre ensemble. L'occasion de cette apparition commune est le lancement de la première chaîne publique monégasque TVMonaco. «TVMonaco proposera avant tout des programmes axés sur quatre thèmes qui constituent l'identité de la chaîne : L'environnement, l'actualité, le sport et l'art de vivre», précise le communiqué officiel.

Sur la photo publiée, Albert et Charlène de Monaco apparaissent bras dessus bras dessous. Oui, il y a même un tendre sourire sur leurs lèvres.

Le pantalon Marlène signalise la force

La tempête concernant une crise conjugale? Envolée l'espace d'un instant.

Pour cette apparition, la tenue de Charlène était bien choisie: elle portait un pantalon élégant style Marlène coupé à la taille, de couleur ivoire, qu'elle avait associé à un haut noir satiné à col en V. Comme souvent, la coupe dévoile ses bras, que cette ancienne nageuse professionnelle aime toujours mettre en valeur. Ses escarpins reprennent le noir du haut.

Une tenue qui signalise de la force, notamment grâce au pantalon emprunté à la mode masculine et sa coupe courte, désormais brune.

Ce n'est pas la première fois que Charlène mise sur un style masculin et élégant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.