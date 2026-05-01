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UNIL et EPFL Deux semaines de spectacles estudiantins sur le campus de Dorigny

ATS

1.5.2026 - 09:55

Le festival artistique universitaire Fécule va animer le campus de Dorigny durant les deux prochaines semaines. Dès lundi, plus de 350 étudiantes et étudiants, collaborateurs ou associations présenteront leur travail artistique sur le site universitaire lausannois. Trente-six événements sont programmés en treize jours.

Du 4 au 16 mai, le campus lausannois se transforme en terrain d'expérimentation artistique (photo symbolique).
Du 4 au 16 mai, le campus lausannois se transforme en terrain d'expérimentation artistique (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 09:55

01.05.2026, 10:11

Du 4 au 16 mai, le campus lausannois se transforme en terrain d'expérimentation artistique, avec une «création étudiante foisonnante, audacieuse et résolument contemporaine», indiquent les organisateurs dans un communiqué. Cette 19e édition met en lumière des productions de théâtre, de danse, de musique, d'improvisation, mais aussi des expositions et du cinéma.

Au menu, entre autres: des classiques revisités (Shakespeare, Yasmina Reza et Jean Cocteau) et une comédie musicale inspirée de Jack l'Eventreur. Une initiation au tango ou encore un atelier d'écriture sont aussi proposés. Plus de 3000 spectateurs sont attendus, selon les responsables.

Les représentations se tiennent à la Grange de Dorigny, mais aussi au Nucleo (au Vortex) ainsi qu'en extérieur sur le campus de l'UNIL et de l'EPFL. Chaque événement coûte cinq francs et un «pass festival» est disponible pour quinze francs.

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