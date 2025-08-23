Finn Wolfhard a déjà révélé qu'il avait souffert de crises de panique pendant le tournage de Stranger Things. L'acteur canadien a plus récemment confié à Variety que voir un thérapeute lui faisait le plus grand bien.

Finn Wolfhard s'est ouvert sur les bénéfices de ses séances de thérapie après avoir souffert d'anxiété. «C'est quelque chose qui a fonctionné pour moi», a assuré le comédien de 22 ans à Variety. «Je peux soit essayer d'enfouir ces choses et simplement faire projet après projet, sans y penser, soit être capable de me poser ces questions.»

Il faut dire que Finn Wolfhard s'inquiétait souvent de «faire ce qu'il ne fallait pas». «Je pense à dire ce qu'il ne faut pas, à faire ce qu'il ne faut pas dans les situations sociales, à faire ce qu'il ne faut pas dans ma carrière, à décevoir les gens», a-t-il déclaré à la publication.

La star de Ça s'est déjà ouverte sur son anxiété, déclarant à GQ dans une interview en 2023 qu'il subissait régulièrement des crises de panique pendant le tournage de Stranger Things, dans lequel il incarne Mike Wheeler depuis 2016.

«Pour tout le monde j'allais bien, je m'amusais comme un fou», avait-il déclaré à l'époque. «Mais en réalité, j'étais probablement aussi en train de me développer et des choses se passaient dans mon cerveau et des angoisses se formaient.»

Dans son entretien avec Variety, l'acteur a également abordé sa décision d'éviter de commenter la politique, à l'opposé de sa co-star de Stranger Things, Noah Schnapp, qui a fait face à des réactions négatives pour des commentaires pro-Israël au milieu du conflit au Moyen-Orient.

«Je suis actif dans ma vie personnelle et j'essaie de ne pas l'être en public, mais je sais aussi ce que cela signifie: «Tout le monde a une tribune» et «Je devrais être plus»...», a-t-il déclaré, avant d'indiquer qu'il faisait un don mensuel à la plateforme United24 pour aider les personnes en Ukraine touchées par la guerre. Stranger Things s'achèvera avec sa cinquième saison, qui sera diffusée en novembre et décembre.