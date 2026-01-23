  1. Clients Privés
Arts Fondation Beyeler : rencontres avec Cézanne, le père de la modernité

ATS

23.1.2026 - 12:25

Des natures mortes aux célèbres «Baigneuses», en passant par les représentations iconiques de la montagne Sainte-Victoire: l’exposition Cézanne à la Fondation Beyeler montre pourquoi le peintre français est considéré comme la figure paternelle de l'art moderne.

L’œuvre "Les Joueurs de cartes" (1892–1896 / The Courtauld, Londres, Samuel Courtauld Trust) de l’artiste français Paul Cézanne (1839–1906) est à (re)découvrir à la Fondation Beyeler à Bâle jusqu'en mai.
L’œuvre "Les Joueurs de cartes" (1892–1896 / The Courtauld, Londres, Samuel Courtauld Trust) de l’artiste français Paul Cézanne (1839–1906) est à (re)découvrir à la Fondation Beyeler à Bâle jusqu'en mai.
ATS

Keystone-SDA

23.01.2026, 12:25

23.01.2026, 15:26

Dès l’entrée dans la première salle du parcours d’exposition à la Fondation Beyeler, le visiteur est plongé au cœur de l’univers artistique de Paul Cézanne (1839–1906). On y découvre deux versions de ses célèbres «Joueurs de cartes des années» 1890, ainsi que deux autoportraits et un tableau représentant le motif favori du peintre: la montagne Sainte-Victoire près de son lieu de naissance, Aix-en-Provence.

Ce massif revient à plusieurs reprises tout au long du parcours, à travers sept peintures à l’huile et deux aquarelles. Aucune de ces représentations ne ressemble véritablement à une autre. Cézanne a peint la montagne depuis différents points de vue et à différents moments de la journée.

Art contemporain. L'univers infini à pois d'Yayoi Kusama à la Fondation Beyeler

Art contemporainL'univers infini à pois d'Yayoi Kusama à la Fondation Beyeler

Avec cette montagne et d’autres paysages de Provence, Cézanne accomplit un pas décisif, considéré comme un jalon majeur de l'art moderne. Il cesse de représenter des objets, des maisons ou des arbres pour peindre le monde tel qu’il le ressent.

L’art comme un monde parallèle à la nature

Il développe les formes à partir de couleurs et ne définit plus l’art comme un simple moyen de représentation, mais comme un monde parallèle à celui de la nature. À partir de 1900, les figures commencent à se dissoudre dans ses tableaux, un phénomène qui amena notamment Picasso à qualifier Cézanne de «père de nous tous».

Hormis la première salle, l’exposition – centrée sur les œuvres tardives – est organisée de manière thématique. Cette approche rend particulièrement lisible l’évolution de la peinture de Cézanne.

Carnet noir. Une célèbre milliardaire suisse est décédée

Carnet noirUne célèbre milliardaire suisse est décédée

Cela se vérifie dans les nombreuses natures mortes aux fruits présentées, comme dans les célèbres «Baigneuses», dont six tableaux sont réunis dans une même salle. On le constate également dans les portraits, où – comme dans celui du jardinier Vallier, visiblement souvent peint – les traits du visage s’estompent et disparaissent de plus en plus au fil des années de création.

Prêts issus de collections majeures

La Fondation Beyeler est parvenue à réunir pour cette exposition 58 peintures à l’huile et 21 aquarelles provenant d’importantes collections muséales et privées d’Europe et des États-Unis. Le public peut ainsi découvrir des exemples majeurs de la manière dont Cézanne a transformé la peinture.

Exposition. Des artistes prennent possession de la Fondation Beyeler à Riehen

ExpositionDes artistes prennent possession de la Fondation Beyeler à Riehen

L’exposition Cézanne sera ouverte au public dès dimanche et se tiendra jusqu’au 25 mai. La qualité de l’ensemble laisse présager que la Fondation Beyeler pourrait enchaîner, en termes de fréquentation, avec le succès de la grande exposition consacrée à l’artiste japonaise Yayoi Kusama, qui s’achève lundi.

