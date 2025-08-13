  1. Clients Privés
Festival L'open air de Gampel 2025 en mode rap, rock et pop

ATS

13.8.2025 - 09:30

Traditionnel rendez-vous musical du mois d'août dans le Haut-Valais, l'open air de Gampel se déroulera de jeudi à dimanche. Près de 100'000 festivaliers vont pouvoir découvrir une programmation très rap, rock et pop.

Paula Hartmann sera sur scène, samedi à l'open air de Gampel (photo d'archives).
Paula Hartmann sera sur scène, samedi à l'open air de Gampel (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 09:30

13.08.2025, 09:40

Jeudi soir, le rappeur suisse Pronto fera souffler un vent de fraîcheur avec son mélange unique de trap et d'afrobeat. Finch, anciennement connu sous le nom de Finch Asozial, lui succèdera sur scène afin d'offrir aux festivaliers une combinaison de l'ambiance rave des années 90 avec celle du rap allemand moderne.

Le rappeur berlinois Kontra K conclura la première soirée sur la grande scène. L'artiste est connu pour ses textes motivants et ses rythmes puissants. Ses albums se hissent régulièrement en tête des classements musicaux et inspirent avec des thèmes comme la persévérance et le développement de soi.

Papa Roach et son «Last Resort»

L'incontournable concert de vendredi soir sera celui de Papa Roach. Le groupe de rock américain est connu depuis la fin des années 90 pour un son nu-metal, un genre musical qui mélange des éléments du metal avec d'autres genres comme le hip-hop, l'électro, le rock, le funk et la pop. Le groupe Papa Roach a connu un succès mondial avec son tube «Last Resort», en l'an 2000.

La jeune génération devrait venir en nombre pour le concert de Paula Hartmann. La chanteuse et actrice allemande combine dans sa musique pop, des sonorités urbaines et des mélodies accrocheuses.

La chanteuse tessinoise Veronica Fusaro se produit également vendredi, mais sur l'autre scène,.avec sa musique pop alternative infusée de touches de soul et de rock.

Natascha Bedingfield en clôture

Le groupe «Die Fantastischen Vier» sera sur scène, samedi en fin de soirée, juste après le rappeur allemand Tream et ses chansons festives. Les pionniers du hip-hop allemand sont connus depuis près de 30 ans avec des classiques comme «Die da!?»

Natascha Bedingfield clôturera ce millésime 2025, dimanche en début d'après-midi. La chanteuse britannique a conquis les hit-parades internationaux avec son tube pop «Unwritten». Sa voix puissante et ses messages positifs font d'elle une figure incontournable du genre.

