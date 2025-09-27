  1. Clients Privés
Lausanne La Japonaise Maria Komatsu lauréate du prix BDFIL-Caran d'Ache 2025

ATS

27.9.2025 - 17:15

L'artiste japonaise Maria Komatsu est la lauréate du prix BDFIL-Caran d'Ache 2025, une distinction en faveur de la relève en bande dessinée et visant à promouvoir des artistes émergents. Deux autres dessinatrices ont été récompensées, les Suissesses Célestine Braillard (2e) et Julie Magnollay (3e).

Depuis trois ans, le festival lausannois BDFIL distribue le prix BDFIL-Caran d'Ache en faveur de la relève en bande dessinée visant à promouvoir des artistes émergents (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 17:15

27.09.2025, 17:45

Elles ont reçu leur récompense samedi, respectivement 2000 francs, 1500 francs et 1000 francs, au Musée de la machine à écrire à Lausanne, partenaire de la troisième édition de ce prix attribué sous l'égide du festival BDFIL. Cette année, le thème était «Bleu de travail», qui fait d'ailleurs le sujet de l'exposition du même nom à découvrir dans le musée jusqu'au 26 octobre prochain.

Du 19 février au 16 juin dernier, le «Concours pour la relève en bande dessinée. Prix BDFIL-Caran d'Ache» était ouvert à toute personne de quinze ans et plus, domiciliée en Suisse ou à l'étranger et dont le travail n'a encore jamais été publié. Près de 140 participants venus de 31 pays différents y ont participé. Les planches ont été évaluées par un jury professionnel, qui a décerné les trois prix.

Installée à Tokyo

«Le premier prix est attribué à Maria Komatsu pour la maîtrise de la séquence et de la dramaturgie, au service d'un récit vivant et rythmé. La technique, en particulier l'étude des perspectives et la dynamique des cases, reflète une véritable aisance graphique. Mais aussi pour son style naïf mais parfaitement contrôlé, qui invite au jeu, à la surprise et au sourire», a noté le jury du concours.

Installée à Tokyo, Maria Komatsu puise son inspiration dans les forêts du Japon et ses rues animées: les animaux, les légendes et l'architecture nourrissent ses récits. Ornithologue, docteur en biologie, ou encore entraîneuse équestre et illustratrice, elle a de multiples cordes à son arc, écrit BDFIL dans un communiqué.

«Elle les emploie habilement que ce soit en pratiquant le yabusame, tir à l'arc traditionnel japonais ou lorsqu'il s'agit de raconter des histoires. A l'aide de pochoirs et de crayons de couleur, elle développe ses projets, explore les textures et donne vie à des univers sensibles et singuliers», poursuit le communiqué.

