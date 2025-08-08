  1. Clients Privés
Cinéma La star britannique Emma Thompson applaudie à Locarno

ATS

8.8.2025 - 23:08

Son apparition a fait sensation: vendredi soir, l'actrice britannique Emma Thompson est apparue devant l'écran de la Piazza Grande, bondée, lors du 78e Festival du film de Locarno pour recevoir le prix du Leopard Club.

Emma Thompson est venue à Locarno vendredi pour la projection du film "The Dead of Winter" sur la Piazza Grande et pour recevoir un prix.
Emma Thompson est venue à Locarno vendredi pour la projection du film "The Dead of Winter" sur la Piazza Grande et pour recevoir un prix.
ATS

Keystone-SDA

08.08.2025, 23:08

09.08.2025, 06:17

«O, che sono vecchia stasera» ("Comme je suis vieille ce soir"), a plaisanté Emma Thompson au début de son discours, qu'elle a lu avec un bon accent italien. Et de poursuivre, toujours dans cette langue: «Je n'arrive pas à croire que nous sommes ici aujourd'hui, sous le ciel étoilé».

Après la remise des prix, son dernier film «The Dead of Winter» a été présenté en première mondiale. Ce thriller, réalisé par le Britannique Biran Kirk et dans lequel Emma Thompson tient le rôle principal, a été particulièrement éprouvant physiquement pour elle. «Pendant le tournage, je me suis demandé pourquoi j'avais commencé à jouer dans des films d'action à 66 ans», a-t-elle indiqué, provoquant les rires du public.

Emma Thompson était accompagnée de sa fille Gaia Wise, qui fait également partie de la distribution du film. La Britannique est aussi productrice exécutive de «The Dead of Winter».

Tout le monde n'a pas pu rentrer

La soirée a été gâchée pour ceux qui, malgré leur billet pour la Piazza Grande, n'ont pas pu entrer. La place est pleine, ont crié les employés à l'entrée. Cela a provoqué la colère des cinéphiles qui faisaient la queue et a donné lieu à quelques cris de rage. Les journalistes de Keystone-ATS ont également eu du mal à entrer.

Ceux qui n'ont pas pu entrer sur la Piazza Grande avec leur billet ont pu regarder le film dans la salle Fevi. Le directeur artistique Giona A. Nazzaro a salué les spectateurs et s'est réjoui de leur nombre. Il s'est dit désolé pour ceux qui n'ont pas pu entrer.

Un prix parmi tant d'autres

Les prix ne sont pas une nouveauté pour la productrice et scénariste britannique. Elle a notamment remporté plusieurs Oscars, Golden Globes et autres Baftas. Emma Thompson est à ce jour la seule personne dans l'histoire des Oscars à avoir été récompensée à la fois pour le meilleur rôle principal féminin et pour le meilleur scénario adapté. Elle a remporté son premier prix en 1992 pour «Retour à Howards End» et le second en 1995 pour «Raison et sentiments».

Avec le prix du Leopard Club, qui regroupe les sponsors du Festival du film de Locarno, un léopard d'or vient s'ajouter à sa collection. Avec cette distinction, le festival rend hommage à une personnalité «qui a marqué durablement la mémoire cinématographique collective par son travail».

