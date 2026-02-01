  1. Clients Privés
Los Angeles Les 68e Grammy Awards s'ouvrent avec un premier prix pour Lady Gaga

ATS

1.2.2026 - 22:56

Parmi les favoris des 68e Grammy Awards, Lady Gaga a été récompensée la première à Los Angeles dimanche, recevant le prix du meilleur enregistrement dance pop pour le tube électropop «Abracadabra», tiré de son album à l'esthétique gothique chic «Mayhem».

Lady Gaga lors des Grammy Awards de l'an dernier (Archives).
Lady Gaga lors des Grammy Awards de l'an dernier (Archives).
ATS

Keystone-SDA

01.02.2026, 22:56

01.02.2026, 23:03

La cérémonie, présentée par l'humoriste Trevor Noah, démarre à 17h00 locales (02h00 en Suisse lundi), mais la remise des 95 récompenses a commencé plus tôt dans l'après-midi.

Bagarres et nudité. Les plus grands scandales de l'histoire des Grammys

Bagarres et nuditéLes plus grands scandales de l'histoire des Grammys

La popstar de 39 ans, détentrice de 14 Grammys est nommée cette fois à 7 reprises. Le rappeur Kendrick Lamar (9 nominations et 22 Grammys) et la figure de proue du reggaeton et de la trap latine Bad Bunny (6 nominations et 3 Grammys) sont en lice dans les trois catégories principales.

Aucun d'eux, ni d'ailleurs les autres artistes nommés à leurs côtés (Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Leon Thomas et le duo Clipse), n'a jamais reçu le titre d'album de l'année.

