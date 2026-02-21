  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Acteur de Star Trek A 94 ans, le capitaine Kirk annonce un album de metal

ATS

21.2.2026 - 06:22

«J'ai exploré l'espace, le temps. Maintenant... la distorsion»: à 94 ans, l'acteur William Shatner, célèbre interprète du Captain Kirk dans la série télévisée «Star Trek», a annoncé vendredi la sortie prochaine d'un album de heavy metal.

William Shatner a toujours fait de la musique, en parallèle avec sa carrière d'acteur, avec toutefois beaucoup moins de succès (archives).
William Shatner a toujours fait de la musique, en parallèle avec sa carrière d'acteur, avec toutefois beaucoup moins de succès (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.02.2026, 06:22

21.02.2026, 06:54

«Oui, vous avez bien lu [...] Des reprises de légendes comme Black Sabbath, Iron Maiden et Judas Priest et quelques titres originaux forgés dans le même feu cosmique», écrit l'acteur canadien sur le réseau social X, accompagnant le message d'une image de lui sur fond rouge et enfumé.

William Shatner a incarné l'audacieux capitaine James T. Kirk dans la série télévisée de science-fiction des années 1960, qui suit l'équipage d'un vaisseau spatial diffusant des idéaux humanistes à travers la galaxie.

A 94 ans, «on monte le volume»

Il a également tenu le rôle-titre de la série policière «T.J. Hooker» et remporté un Golden Globe ainsi qu'un Primetime Emmy pour son rôle dans «Boston Legal». En 2021, il est devenu la personne la plus âgée à aller dans l'espace, en embarquant à 90 ans à bord d'un engin de Blue Origin.

Parallèlement à sa carrière d'acteur, William Shatner a toujours fait de la musique, avec toutefois beaucoup moins de succès et un second degré assumé.

En dévoilant son nouvel album, il n'a montré aucune intention de lever le pied. «Une intensité sincère. Une exploration sans excuses. A 94 ans, on ne ralentit pas. On monte le volume», écrit-il.

Les plus lus

Trump annonce avoir signé le décret fixant les droits de douane à 10%
«Fais-moi confiance» : la relation trouble entre Epstein et le président du WEF
Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse
Trump contre-attaque après la décision de la Cour suprême
Franjo von Allmen reçu en héros dans sa ville natale
Les militaires suisses dénoncent l'immobilisme