«J'ai exploré l'espace, le temps. Maintenant... la distorsion»: à 94 ans, l'acteur William Shatner, célèbre interprète du Captain Kirk dans la série télévisée «Star Trek», a annoncé vendredi la sortie prochaine d'un album de heavy metal.

William Shatner a toujours fait de la musique, en parallèle avec sa carrière d'acteur, avec toutefois beaucoup moins de succès (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Oui, vous avez bien lu [...] Des reprises de légendes comme Black Sabbath, Iron Maiden et Judas Priest et quelques titres originaux forgés dans le même feu cosmique», écrit l'acteur canadien sur le réseau social X, accompagnant le message d'une image de lui sur fond rouge et enfumé.

William Shatner a incarné l'audacieux capitaine James T. Kirk dans la série télévisée de science-fiction des années 1960, qui suit l'équipage d'un vaisseau spatial diffusant des idéaux humanistes à travers la galaxie.

A 94 ans, «on monte le volume»

Il a également tenu le rôle-titre de la série policière «T.J. Hooker» et remporté un Golden Globe ainsi qu'un Primetime Emmy pour son rôle dans «Boston Legal». En 2021, il est devenu la personne la plus âgée à aller dans l'espace, en embarquant à 90 ans à bord d'un engin de Blue Origin.

Parallèlement à sa carrière d'acteur, William Shatner a toujours fait de la musique, avec toutefois beaucoup moins de succès et un second degré assumé.

En dévoilant son nouvel album, il n'a montré aucune intention de lever le pied. «Une intensité sincère. Une exploration sans excuses. A 94 ans, on ne ralentit pas. On monte le volume», écrit-il.