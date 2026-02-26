  1. Clients Privés
Musique A Bruxelles, sa ville, Angèle dévoile un nouveau titre

ATS

26.2.2026 - 20:48

Ses deux premiers albums ont fait d'elle une star mondiale. La chanteuse pop belge Angèle a présenté jeudi à Bruxelles, sa ville natale, un nouveau single réalisé en collaboration avec le duo électro français Justice.

Le titre, «What You Want», prémices d'un nouvel album en préparation, doit sortir vendredi sur toutes les plateformes musicales.
AFP

Keystone-SDA

26.02.2026, 20:48

Artiste parmi les plus écoutées dans l'espace francophone, Angèle s'est aussi fait remarquer aux Etats-Unis, trouvant sa place en 2023 dans la programmation du très branché festival californien de Coachella.

Le titre, «What You Want», prémices d'un nouvel album en préparation, doit sortir vendredi sur toutes les plateformes musicales. L'artiste de 30 ans a réservé au public bruxellois la primeur de la découverte du clip, qui a été projeté jeudi soir sur la façade de l'Opéra de La Monnaie en plein coeur de la capitale belge, devant une place noire de monde.

Le clip, tourné de nuit dans les rues de Marseille est une ode à la sensualité, à la danse et à l'amour entre personnes de même sexe. Il a été réalisé par (La) Horde, collectif d'artistes à la tête du ballet national de Marseille.

Fredonnant «Neverender» de Justice derrière un synthé, s'affichant avec un tee-shirt au nom du groupe français: Angèle avait distillé depuis début février sur Instagram plusieurs indices sur sa collaboration du moment.

Établie en BelgiqueLa chanteuse belge Angèle dément avoir éludé l'impôt en France

Justice, duo formé par les quadragénaires Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, s'est imposé depuis 20 ans comme un des success stories de l'électro. Il a remporté trois Grammys Awards aux Etats-Unis dont le dernier en 2025 pour ce single «Neverender» en collaboration avec Kevin Parker (Tame Impala).

Ce nouveau titre What You Want revendique de fusionner les univers pop et électro, dans la continuité de sa performance à la cérémonie de clôture des JO de Paris en 2024. Il marque «l'émergence d'une nouvelle voie pour l'électro, plus pop, jeune, féminine, queer et contemporaine», selon les agents d'Angèle.

