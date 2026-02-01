  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Culture Affluence en hausse pour le Festival des Lumières de Morat

ATS

1.2.2026 - 15:29

Le Festival des Lumières de Morat a attiré 73'000 spectateurs cette année, soit environ 10'000 de plus qu'en 2025. Cette 10e édition a bénéficié d'une météo généralement favorable.

Le festival des Lumières a proposé cette année une vingtaine d'installations.
Le festival des Lumières a proposé cette année une vingtaine d'installations.
ATS

Keystone-SDA

01.02.2026, 15:29

01.02.2026, 15:34

La manifestation, qui s'est déroulée pendant douze soirées, s'est achevée sur un nouveau succès, se réjouissent dimanche les organisateurs. Le festival a été marqué par des retours très positifs du public, ainsi qu'une atmosphère particulièrement poétique dans les ruelles et sur les places de la cité médiévale fribourgeoise.

«Rdv hivernal incontournable». La 10e édition du Festival des Lumières à Morat est lancée

«Rdv hivernal incontournable»La 10e édition du Festival des Lumières à Morat est lancée

Le festival des Lumières a proposé cette année une vingtaine d'installations, avec une «immersion sensible, à la croisée de l’art, de l’architecture et de l’émotion collective». Le spectacle «Message in a Bottle» a été l'un des plus remarqués par le public, «en unissant la lumière, l’ombre et la musique de manière unique», notent les organisateurs.

La grande rue était également au centre de toutes les attentions avec «Le Grand Bleu 2.0», qui a fait renaître l'univers aquatique de l'oeuvre déjà présentée en 2018. Les poissons volants, semblant glisser avec légèreté à travers l’espace urbain, ont conféré à la vieille ville une atmosphère onirique. La prochaine édition du festival aura lieu du 20 au 31 janvier 2027.

Les plus lus

L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège
Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice
Marco Odermatt : «Le mois de janvier a été brutal pour moi»
Crans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich
Un penalty de Mbappé évite la débâcle au Bernabéu
Une deuxième femme dit avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-prince Andrew