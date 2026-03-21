Les mégastars de BTS reviennent samedi pour leur premier concert depuis près de quatre ans, s'appropriant le centre de Séoul pour un gigantesque spectacle de K-pop qui doit attirer plus de 260.000 personnes.

Des drones illuminent le ciel nocturne en formant un mot coréen lié au nouvel album de BTS, «ARIRANG», à Séoul, le 20 mars 2026. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le boys band, parmi les plus écoutés au monde, a marqué une pause en 2022 le temps que ses sept membres effectuent leur service militaire, obligatoire en Corée du Sud.

Leur retour est un événement au-delà des frontières du pays. Des millions de personnes dans quelque 190 pays devraient suivre le concert, diffusé en direct sur Netflix. Il précède une tournée mondiale de 82 dates, dont deux en France.

A Séoul, des centaines de milliers de fans, connus sous le nom d'ARMY, ont commencé dès le matin à se rassembler avec l'espoir d'apercevoir le concert.

Le spectacle s'annonce déjà grandiose par son décor: la place Gwanghwamun près du palais royal de Gyeongbokgung, symbole de la résilience coréenne face à l'effondrement des dynasties et à la domination coloniale, mais aussi théâtre traditionnel de manifestations politiques en tout genre.

Sur place, les autorités ont déployé quelque 6.700 policiers et 8.200 agents de sécurité chargés de gérer la foule lors du concert prévu à 20H00 (11H00 GMT). Pour des raisons de sécurité, le palais et le musée attenant sont fermés pour la journée.

Seule ombre au tableau à ce stade: une blessure à la cheville pour le chanteur et leader du groupe, RM. L'agence de BTS a annoncé vendredi que sa participation sur scène serait limitée.

Racines

Le groupe a amorcé son retour vendredi avec son premier album depuis 2020: «ARIRANG». Dès le premier jour, il s'est vendu à près de quatre millions d'exemplaires, a annoncé samedi Big Hit Music, le label de BTS.

«ARIRANG» tire son nom d'une chanson folklorique évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée. Le groupe affirme ainsi son identité.

Réunissant des collaborations avec de nombreux artistes et producteurs occidentaux, les 14 titres de l'album mêlent rap, rythmes puissants et expérimentation.

«Par rapport à leurs précédents travaux, on constate une plus grande diversité de genres, ce qui confère à l'album une atmosphère plus mature et plus riche», dit à l'AFP Lee Ji-young, une professeure d'université et fan irréductible. «Comme toujours, leurs paroles sont sincères, et à travers une grande diversité de sons, ils donnent une idée très claire de qui ils sont et de leur position actuelle».

«Je crois que revenir sur scène pour nous montrer tels que nous sommes est, en fin de compte, un processus qui commence avec nos racines», a déclaré vendredi J-Hope, l'un des membres du septuor.

Le groupe restera sans doute «dans les mémoires comme ceux qui ont changé la donne, en prouvant véritablement que la Corée du Sud pouvait monter sur la scène musicale mondiale sans jamais perdre de vue ses origines», a expliqué à l'AFP Jeff Benjamin, chroniqueur K-pop pour Billboard.

«Le fait que BTS lance cette nouvelle ère avec un énorme concert au cœur de Séoul donne le sentiment d'un groupe qui veut s'assurer que la Corée reste au centre de ce retour très attendu».

Fans fidèles

Formé en 2010, BTS a été l'un des premiers groupes de K-Pop à exploser à l'international, se classant en tête du Billboard 200 américain avec des titres comme «Dynamite» et «Butter».

Au sommet de sa gloire avant sa pause, BTS comptait parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify, aux côtés de Taylor Swift et Justin Bieber.

Près de quatre ans plus tard, les fans du monde entier sont toujours au rendez-vous. Des milliers d'entre eux, connus sous le nom d'ARMY, ont commencé dès samedi matin à se masser dans Séoul.

Les rues sont ornées de banderoles proclamant «Welcome BTS & ARMY» et les rayons débordent de produits dérivés à l'effigie du groupe.

Si les fans s'enthousiasment pour la musique, ils sont aussi attachés aux messages portés par leurs stars favorites.

BTS s'est ainsi fait le porte-drapeau de campagnes de l'Unicef, du mouvement «Black Lives Matter» et de la lutte contre le racisme anti-asiatique. Ses membres ont également parlé sans détours des pressions exercées par l'industrie musicale.

Leur message «s'est toujours concentré sur l'introspection, la résilience et le courage d'aller de l'avant, même lorsque la vie semble incertaine», décrit Carmen Low, fan malaisienne de 32 ans. «Ces thèmes semblent tout aussi pertinents, sinon plus, en 2026», a-t-elle affirmé à l'AFP.