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Capacité augmentée Le Gurtenfestival pourra accueillir 27'000 festivaliers par jour

ATS

22.5.2026 - 06:31

Le Gurtenfestival pourra accueillir cette année 27'000 festivaliers par jour au lieu des 25'000 habituels sur le Gurten, la colline emblématique de Berne.

27'000 festivaliers pourront prendre chaque soir place sur le Gurten, lors de l'édition 2026 du Gurtenfestival.
27'000 festivaliers pourront prendre chaque soir place sur le Gurten, lors de l'édition 2026 du Gurtenfestival.
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 06:31

22.05.2026, 07:28

Les autorités ont accepté une demande en ce sens des organisateurs, ont indiqué vendredi les responsables du festival. Cette augmentation permettra de vendre environ 1000 billets supplémentaires par jour. Elle profitera aussi aux enfants et aux jeunes grâce à des billets gratuits ou à prix réduit.

Toten Hosen, Angèle.... Le Gurtenfestival dévoile une partie de son affiche

Toten Hosen, Angèle...Le Gurtenfestival dévoile une partie de son affiche

Les organisateurs expliquent cette hausse de capacité par les difficultés économiques actuelles. «Depuis la pandémie, nous faisons face à une forte augmentation des coûts», a déclaré le directeur du festival, Bobby Bähler. Selon lui, la situation économique mondiale a encore accentué cette pression financière. Les responsables assurent toutefois que la sécurité ne sera pas compromise, en s’appuyant sur un rapport d’experts.

Le festival se déroulera du 15 au 18 juillet. Les têtes d'affiche de l'édition 2026 seront Kraftklub, Lorde, Lily Allen, Sean Paul, Teddy Swims et Nina Chuba.

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