Charlie Puth aura la lourde tâche d'interpréter le Star-Spangled Banner lors du Super Bowl 2026. La National Football League (NFL) américaine l'a annoncé, ainsi que l'ensemble de son programme musical lors de l'événement sportif.

Charlie Puth

Covermedia Covermedia

La National Football League (NFL) américaine a dévoilé son programme de divertissement d'avant-match pour le Super Bowl LX qui aura lieu le 8 février de l'année prochaine.

Avant la prestation de Bad Bunny lors du spectacle de la mi-temps du 60e Super Bowl au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, le dimanche 8 février, Charlie Puth interprétera l'hymne national américain.

Le chanteur de 33 ans sera rejoint sur scène par la chanteuse Brandi Carlile, lauréate d'un Grammy Award, qui chantera America the Beautiful, et par la chanteuse R&B et ancienne star de Disney Coco Jones, qui interprétera Lift Every Voice and Sing.

« Au-delà du match lui-même, le dimanche du Super Bowl est la plus grande scène de divertissement du monde. Ces artistes apportent une touche unique à cet événement. Nous sommes fiers de mettre en lumière des artistes qui incarnent le meilleur de la musique et de la culture», a déclaré Jon Barker, vice-président principal de la production d'événements mondiaux de la NFL, dans un communiqué.

Roc Nation, la société de divertissement de Jay Z, programme l'événement. Son PDG, Desiree Perez, a également mis en avant les bienfaits du spectacle musical sur le déroulement de la rencontre sportive. « Charlie, Brandi et Coco sont des talents générationnels, et nous sommes honorés de les accueillir sur la scène mondiale du Super Bowl LX. Ce moment incarne le meilleur de la culture, du spectacle vivant et de notre pays, et lance parfaitement la journée du match.»

Le chanteur, compositeur et producteur, Charlie Puth, nommé aux Grammy Awards et plusieurs fois disque de platine, a démenti ce week-end les rumeurs selon lesquelles il aurait auditionné pour les films Wicked, qui ont fait un tabac au box-office. « Je n'ai jamais auditionné pour Wicked. Je serais tellement mauvais lol», a répondu Charlie Puth via X samedi 29 novembre (25), après qu'un fan a partagé une liste d'acteurs et d'interprètes qui auraient passé des castings pour des rôles dans le film de 2024 et sa suite de 2025. La liste comprenait également Jennifer Lopez, Sean Mendes, Renee Rapp, Katy Perry, Harry Styles, Amanda Seyfried, Nick Jonas, Joe Jonas, Dove Cameron, Lea Michele et Jesse J.