Le dernier single, «Riding Away», de DeLaSar – l’un des noms de scène d’Yves Zbaeren (YvesZ, Taboo, Maladie Honteuz) – est désormais disponible sur les plateformes. Fruit de la complicité avec Solstice Denervaud, une amie dans le monde la musique, le titre est extrait de l’album «In-To», mixé aux mythiques Abbey Road Studios.

Paru au printemps 2024, «In-To» marque une nouvelle étape dans le parcours d'Yves Zbaeren, entamé à la fin des années 1970. Enregistré à Bruxelles, au Studio ICP, l’album a été confié pour le mixage à Piers McEntire. «C’est la première fois qu’on mixait avec un ingénieur d’Abbey Road», relève l'artiste auprès de Keystone-ATS.

Solstice, organisatrice de concerts majeurs en Suisse romande – un livre vient de paraître à son sujet chez Randôme – , a accompagné la création de «In-To». «J’ai commencé le projet tout seul, puis je l’ai présenté à Solstice. Elle est revenue avec beaucoup d’idées.» Si l’album sonne ainsi aujourd’hui, relève Yves Zbaeren, «c’est aussi grâce à elle».

La complicité entre l'artiste et l'organisatrice de concerts remonte au début des années 1980. Très vite elle va manager son groupe de l'époque «Maladie Honteuz».

En dehors de tournées en Suisse et en Allemagne, le groupe a gagné un prix, un départ pour l’Euro Rock de Liverpool. Le séjour en Angleterre agit comme un «déclic.»

Le changement de nom – Maladie Honteuz laisse la place à Taboo – accompagne cette mue. «On sentait qu’on était arrivés au bout de quelque chose. Le contexte, lié à l'apparition du sida, avait changé. On voulait quelque chose de plus international.»

Biberonnés au blues

Leur passion commune pour le blues nourrit cette évolution. Adolescent, Yves Zbaeren découvre Sonny Terry, Brownie McGhee, Memphis Slim ou plus rock, Led Zeppelin. Solstice, elle, a sillonné les États-Unis dès 1980. «À New Orleans, en Louisiane, je suis restée longtemps et j'y suis allée une quinzaine de fois.»

À Lausanne, ils vivent en communauté. «On habitait à neuf dans un quatre-pièces», raconte-t-il. «Rien n’était calculé», insiste Solstice. «C’était une amitié, des discussions, des soirées à écouter leur musique.»

Dans un milieu musical «très masculin», Yves Zbaeren dit avoir mesuré les obstacles rencontrés par son amie. «Je suis très admiratif de son parcours.» Il dit avoir senti parfois une petite ironie déplacée parce que c’était une femme. Il ajoute: «On s’est souvent boostés mutuellement».

Solstice va manager Maladie Honteuz, puis Taboo pendant environ quatre ans, avant que leurs trajectoires ne divergent. «Cela n’a pas été simple... Et pourtant, notre amitié a survécu», souligne Solstice. Après l’arrêt de Taboo en 1996, Yves Zbaeren traverse une période de remise en question.

«En fermant la porte à Taboo, je fermais la porte à 16 ans ininterrompus.» Divorce, études en parallèle, pause de deux ans: il revient ensuite avec de nouveaux projets, toujours accompagné par Solstice.

La scène, moteur essentiel

La scène reste, pour lui, un moteur essentiel, qu'il «adore». «Pendant la période de Taboo, on faisait 60 à 70 concerts par année.» Au festival de St-Gall, ils joueront devant 20'000 personnes.

Auteur-compositeur, il se définit d’abord comme instrumentiste. «Je suis musicien avant d’être parolier.» Dès l'âge de 11 ans, il apprend plusieurs instruments en autodidacte. A 17 ans, en 1977, il annonce à ses parents qu’il arrête ses études pour se consacrer à la musique. On imagine la scène.

A Rishikesh, il a pensé aux Beatles

L’Inde a également marqué son chemin artistique. Il y est retourné à de nombreuses reprises depuis un premier voyage décisif. «L’Inde m’a bousculé. Elle a remis en question mon éducation religieuse protestante très cadrée, très occidentale.» Il y puise des sonorités et des influences qui irriguent certaines compositions. De passage à Rishikesh, il a pensé aux Beatles.

Aujourd’hui, avec «In-To», Yves Zbaeren, revendique un certain détachement. « La musique demeure son fil rouge, malgré des activités dans la formation, la radio et le multimédia. Il a même lancé une radio en ligne, Taboo Music Station, qui diffuse en continu les différents projets des musiciens du groupe.

S’il avait 17 ans aujourd’hui, referait-il le même choix? «Oui», répond-il sans hésiter. Même si l'époque semble guère privilégier les parcours en autodidacte.