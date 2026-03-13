  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Musique De Lausanne à Abbey Road, le nouveau chapitre de DeLaSar

ATS

13.3.2026 - 10:00

Le dernier single, «Riding Away», de DeLaSar – l’un des noms de scène d’Yves Zbaeren (YvesZ, Taboo, Maladie Honteuz) – est désormais disponible sur les plateformes. Fruit de la complicité avec Solstice Denervaud, une amie dans le monde la musique, le titre est extrait de l’album «In-To», mixé aux mythiques Abbey Road Studios.

Le dernier single, "Riding Away", de DeLaSar est désormais disponible sur les plateformes.
Le dernier single, "Riding Away", de DeLaSar est désormais disponible sur les plateformes.
ATS

Keystone-SDA

13.03.2026, 10:00

13.03.2026, 10:34

Paru au printemps 2024, «In-To» marque une nouvelle étape dans le parcours d'Yves Zbaeren, entamé à la fin des années 1970. Enregistré à Bruxelles, au Studio ICP, l’album a été confié pour le mixage à Piers McEntire. «C’est la première fois qu’on mixait avec un ingénieur d’Abbey Road», relève l'artiste auprès de Keystone-ATS.

Solstice, organisatrice de concerts majeurs en Suisse romande – un livre vient de paraître à son sujet chez Randôme – , a accompagné la création de «In-To». «J’ai commencé le projet tout seul, puis je l’ai présenté à Solstice. Elle est revenue avec beaucoup d’idées.» Si l’album sonne ainsi aujourd’hui, relève Yves Zbaeren, «c’est aussi grâce à elle».

La complicité entre l'artiste et l'organisatrice de concerts remonte au début des années 1980. Très vite elle va manager son groupe de l'époque «Maladie Honteuz».

En dehors de tournées en Suisse et en Allemagne, le groupe a gagné un prix, un départ pour l’Euro Rock de Liverpool. Le séjour en Angleterre agit comme un «déclic.»

Le changement de nom – Maladie Honteuz laisse la place à Taboo – accompagne cette mue. «On sentait qu’on était arrivés au bout de quelque chose. Le contexte, lié à l'apparition du sida, avait changé. On voulait quelque chose de plus international.»

Biberonnés au blues

Leur passion commune pour le blues nourrit cette évolution. Adolescent, Yves Zbaeren découvre Sonny Terry, Brownie McGhee, Memphis Slim ou plus rock, Led Zeppelin. Solstice, elle, a sillonné les États-Unis dès 1980. «À New Orleans, en Louisiane, je suis restée longtemps et j'y suis allée une quinzaine de fois.»

À Lausanne, ils vivent en communauté. «On habitait à neuf dans un quatre-pièces», raconte-t-il. «Rien n’était calculé», insiste Solstice. «C’était une amitié, des discussions, des soirées à écouter leur musique.»

Dans un milieu musical «très masculin», Yves Zbaeren dit avoir mesuré les obstacles rencontrés par son amie. «Je suis très admiratif de son parcours.» Il dit avoir senti parfois une petite ironie déplacée parce que c’était une femme. Il ajoute: «On s’est souvent boostés mutuellement».

Solstice va manager Maladie Honteuz, puis Taboo pendant environ quatre ans, avant que leurs trajectoires ne divergent. «Cela n’a pas été simple... Et pourtant, notre amitié a survécu», souligne Solstice. Après l’arrêt de Taboo en 1996, Yves Zbaeren traverse une période de remise en question.

«En fermant la porte à Taboo, je fermais la porte à 16 ans ininterrompus.» Divorce, études en parallèle, pause de deux ans: il revient ensuite avec de nouveaux projets, toujours accompagné par Solstice.

La scène, moteur essentiel

La scène reste, pour lui, un moteur essentiel, qu'il «adore». «Pendant la période de Taboo, on faisait 60 à 70 concerts par année.» Au festival de St-Gall, ils joueront devant 20'000 personnes.

Auteur-compositeur, il se définit d’abord comme instrumentiste. «Je suis musicien avant d’être parolier.» Dès l'âge de 11 ans, il apprend plusieurs instruments en autodidacte. A 17 ans, en 1977, il annonce à ses parents qu’il arrête ses études pour se consacrer à la musique. On imagine la scène.

A Rishikesh, il a pensé aux Beatles

L’Inde a également marqué son chemin artistique. Il y est retourné à de nombreuses reprises depuis un premier voyage décisif. «L’Inde m’a bousculé. Elle a remis en question mon éducation religieuse protestante très cadrée, très occidentale.» Il y puise des sonorités et des influences qui irriguent certaines compositions. De passage à Rishikesh, il a pensé aux Beatles.

Aujourd’hui, avec «In-To», Yves Zbaeren, revendique un certain détachement. « La musique demeure son fil rouge, malgré des activités dans la formation, la radio et le multimédia. Il a même lancé une radio en ligne, Taboo Music Station, qui diffuse en continu les différents projets des musiciens du groupe.

S’il avait 17 ans aujourd’hui, referait-il le même choix? «Oui», répond-il sans hésiter. Même si l'époque semble guère privilégier les parcours en autodidacte.

Les plus lus

Primes maladie : la franchise minimale va augmenter en Suisse
Suivez la descente messieurs en direct
«Il me battait avec une ceinture» -  Des enfants handicapés évoquent leur calvaire
«J'ai cru mourir dans une cale» - L’histoire folle d’un cadre d’une grande entreprise
Derrière les tactiques de l'Iran, la «main cachée» de Poutine
Un Suisse de 24 ans arrêté après 14 incendies criminels