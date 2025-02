Elton John a dévoilé les détails de son nouvel album, Who Believes In Angels? avec la chanteuse Brandi Carlile. Sur Instagram, le musicien enthousiaste évoque une «porte vers l'avenir».

Elton John revient avec un nouvel album, deux ans après avoir fait ses adieux aux tournées. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'icône de la musique, âgée de 77 ans, a collaboré avec la chanteuse américaine Brandi Carlile, 43 ans, sur un nouveau disque – après avoir travaillé ensemble sur la chanson Never Too Late, nommée aux Oscars.

Révélant que l'album «Who Believes In Angels?» sortira le 4 avril, Elton John a déclaré dans un communiqué sur Instagram: «Ce disque a été l'un des plus difficiles que j'ai jamais faits, mais c'était aussi l'une des plus grandes expériences musicales de ma vie. Il m'a donné un espace où je sais que je peux aller de l'avant».

«Who Believes In Angels? me donne l'impression d'entrer dans une autre ère et de pousser la porte vers l'avenir», a-t-il ajouté.

Il poursuit: « J'ai décidé de faire un album avec @brandicarlile parce que notre amitié était très forte, et j'ai eu l'intuition que nous pourrions produire quelque chose de vraiment, vraiment incroyable. Avec mon collaborateur de longue date @bernietaupinofficial et mon ami et allié @ThisIsWatt, nous avons décidé d'entrer en studio pour essayer de faire un album vraiment collaboratif inspiré de nos héros musicaux et de notre parcours ensemble. Nous sommes partis de zéro, avec un bloc-notes vierge et un groupe de musiciens légendaires de classe mondiale».

La star, qui s'est battue l'année dernière contre des problèmes de santé qui lui ont fait perdre en partie la vue, a conclu: « Ce fut l'un des processus créatifs les plus difficiles que j'aie jamais connu, mais je ne pourrais pas être plus fier du résultat. Je voulais faire ce disque avec Brandi parce que je savais de quoi elle était capable, et je voulais chanter et jouer avec elle parce que je savais que ce serait spécial».