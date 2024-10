Le concours Eurovision de la chanson à Bâle en mai prochain ne doit pas être seulement un show télévisé. Les responsables ont appelé lundi soir la scène culturelle bâloise à apporter leur contribution à cette «grande fête urbaine».

Bâle sort le grand jeu pour l'Eurovision de la chanson. A partir du 10 mai, des centaines de milliers de fans sont attendus en plus des 15'000 participants accrédités, ont rappelé les producteurs exécutifs de la SSR, Reto Peritz et Moritz Stalder de la SSR lors d'une soirée d'information lundi soir à Bâle.

Pour animer la ville pendant la manifestation qui se déroule sur plusieurs jours, depuis les répétitions publiques jusqu'aux demi-finales et finale le 17 mai, les organisateurs ont lancé un appel aux près de 80 artistes locaux, suisses ou venant d'autres pays, lors de la séance d'information.

Prudence sur le programme exact

Le programme du grand show au stade de football du Parc Saint-Jacques reste entre les mains de la SSR, tandis que le programme de l'Eurovision dans la halle de la foire est conçu par les clubs de supporters.

Les responsables se sont montrés prudents quant au programme exact. Ils ont seulement indiqué que le plus grand tapis turquoise de l'histoire de l'Eurovision serait déroulé pour la cérémonie d'ouverture à la Foire de Bâle le 11 mai et que les organisateurs locaux pourraient exceptionnellement solliciter des fonds Swisslos pour des contributions spécifiques à l'Eurovision plus d'une fois par an.

Le canton de Bâle-Ville a alloué un montant de 37 millions de francs pour l'organisation de l'événement. L'Union démocratique fédérale (UDF) récolte des signatures contre ce crédit en vue d'un référendum qui, selon les indications du parti, devrait être déposé samedi.

