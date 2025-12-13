  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Télévision Eurovision Junior : la France l'emporte avec Lou Deleuze, 11 ans

ATS

13.12.2025 - 20:56

La France, représentée par Lou Deleuze, 11 ans, a remporté samedi la 23e édition du Concours Eurovision de la chanson junior, qui s'est déroulée à Tbilissi, en Géorgie, ont annoncé les organisateurs.

Auteure-compositrice-interprète, Lou Deleuze est également actrice et est déjà apparue dans plusieurs courts et longs métrages et des séries télévisées.
Auteure-compositrice-interprète, Lou Deleuze est également actrice et est déjà apparue dans plusieurs courts et longs métrages et des séries télévisées.
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA

13.12.2025, 20:56

La jeune interprète et sa chanson «Ce Monde», écrite par John Claes, Jonathan Thyssens et Linh, a devancé les jeunes candidats d'Ukraine et de Géorgie lors d'un concours regardé à la télévision et en ligne par des millions de personnes, a annoncé l'Union européenne de radio-télévision (UER) dans un communiqué.

La France, déjà vainqueur en 2020 avec Valentina, en 2022 avec Lissandro et en 2023 avec Zoé Clauzure, détient désormais le record de victoires (4) avec la Géorgie. L'an dernier, Titouan était arrivé à la quatrième place du concours.

Auteure-compositrice-interprète, Lou Deleuze est également actrice et est déjà apparue dans plusieurs courts et longs métrages et des séries télévisées. Elle avait aussi été remarquée lors de sa participation à l'émission «La France a un incroyable talent» sur M6 l'année dernière.

Un total de 51 jeunes artistes représentant 18 pays ont participé à ce concours annuel destiné aux talents âgés de 9 à 14 ans, dont la finale s'est déroulée sur une scène de 60 mètres de large équipée de 700 m2 d'écrans LED.

Votes en ligne

Les téléspectateurs des 18 pays participants et de 170 autres nations ont contribué à désigner le vainqueur en votant en ligne, selon l'UER. Des jurys composés de trois experts de l'industrie musicale et de deux enfants de 10 à 15 ans de chaque pays participant ont attribué 50% des votes.

Contrairement au Concours Eurovision de la chanson, les chaînes de télévision ayant remporté l'Eurovision Junior ne sont pas tenues d'organiser l'édition suivante.

Ce concours est secoué depuis plusieurs mois par une controverse sur la participation d'Israël en raison de la guerre dans la bande de Gaza mais aussi d'accusations d'irrégularités dans les votes aux précédentes éditions.

Dans l'attente de l'officialisation des pays participants au Concours 2026 prévu à Vienne, les diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Irlande, de la Slovénie et de l'Islande ont déjà annoncé leur boycott de l'édition.

Les plus lus

Raté immanquable et histoire de penalties : Sion s’offre un succès capital
Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
«S'il parvient à rester sur les étoiles, il peut aller très vite»
Frayeur à Washington : un avion fait demi-tour après une défaillance de moteur
Allemagne : un homme de 20 ans attaque une mère et ses enfants au couteau
«Redoutable» et indispensable : Zakaria remet Monaco à flot