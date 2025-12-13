La France, représentée par Lou Deleuze, 11 ans, a remporté samedi la 23e édition du Concours Eurovision de la chanson junior, qui s'est déroulée à Tbilissi, en Géorgie, ont annoncé les organisateurs.

Auteure-compositrice-interprète, Lou Deleuze est également actrice et est déjà apparue dans plusieurs courts et longs métrages et des séries télévisées. IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA ATS

La jeune interprète et sa chanson «Ce Monde», écrite par John Claes, Jonathan Thyssens et Linh, a devancé les jeunes candidats d'Ukraine et de Géorgie lors d'un concours regardé à la télévision et en ligne par des millions de personnes, a annoncé l'Union européenne de radio-télévision (UER) dans un communiqué.

La France, déjà vainqueur en 2020 avec Valentina, en 2022 avec Lissandro et en 2023 avec Zoé Clauzure, détient désormais le record de victoires (4) avec la Géorgie. L'an dernier, Titouan était arrivé à la quatrième place du concours.

Auteure-compositrice-interprète, Lou Deleuze est également actrice et est déjà apparue dans plusieurs courts et longs métrages et des séries télévisées. Elle avait aussi été remarquée lors de sa participation à l'émission «La France a un incroyable talent» sur M6 l'année dernière.

Un total de 51 jeunes artistes représentant 18 pays ont participé à ce concours annuel destiné aux talents âgés de 9 à 14 ans, dont la finale s'est déroulée sur une scène de 60 mètres de large équipée de 700 m2 d'écrans LED.

Votes en ligne

Les téléspectateurs des 18 pays participants et de 170 autres nations ont contribué à désigner le vainqueur en votant en ligne, selon l'UER. Des jurys composés de trois experts de l'industrie musicale et de deux enfants de 10 à 15 ans de chaque pays participant ont attribué 50% des votes.

Contrairement au Concours Eurovision de la chanson, les chaînes de télévision ayant remporté l'Eurovision Junior ne sont pas tenues d'organiser l'édition suivante.

Ce concours est secoué depuis plusieurs mois par une controverse sur la participation d'Israël en raison de la guerre dans la bande de Gaza mais aussi d'accusations d'irrégularités dans les votes aux précédentes éditions.

Dans l'attente de l'officialisation des pays participants au Concours 2026 prévu à Vienne, les diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Irlande, de la Slovénie et de l'Islande ont déjà annoncé leur boycott de l'édition.