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60'000 festivaliers Neuchâtel : Festi’neuch confirme son retour à la normale

ATS

14.6.2026 - 14:40

La 25e édition de Festi'neuch s'est déroulée sans problème sécuritaire ou sanitaire majeur. Les 60'000 festivaliers étaient heureux de retrouver des icônes et des artistes en ascension sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Festi'neuch a bénéficié d'une météo très favorable pour cette 25e édition (archivs).
Festi'neuch a bénéficié d'une météo très favorable pour cette 25e édition (archivs).
ATS

Keystone-SDA

14.06.2026, 14:40

14.06.2026, 14:44

«On a tourné la page et le public a vu que l'on avait encore augmenté notre sécurité», a déclaré dimanche Antonin Rousseau, directeur, en faisant référence à l'évacuation de l'an dernier, en lien avec une tempête. «Notre sécurité est au service de la fête. Elle permet que l'émotion augmente, mais que rien ne déborde», a-t-il ajouté.

Cela a été le cas, même lors de concerts avec des artistes assez énergétiques le vendredi soir et avec un public assez jeune. «Nous n'avons eu aucune personne à l'infirmerie pour alcoolisation», a ajouté Antonin Rousseau.

Organisateurs enchantés. Festi'neuch affiche déjà complet pour son édition 2024

Organisateurs enchantésFesti'neuch affiche déjà complet pour son édition 2024

Le public a pu aussi bien savourer des concerts d'artistes en ascension et que ceux de figures emblématiques, comme Vanessa Paradis ou Jean-Louis Aubert. La 26e édition de Festi’neuch aura lieu du 10 au 13 juin 2027.

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